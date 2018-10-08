Водоканал Якутска пригрозил перекрыть своим должникам канализацию

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-08T11:38:49+03:00

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АО “Водоканал” будет применять заглушки, с помощью которых можно заблокировать канализацию в конкретной квартире без вреда для соседей. Подобные меры – вынужденные. Сумма долгов предприятию увеличивается с каждым днем. Так, на сегодняшний день общая сумма задолженности населения перед “Водоканалом” составляет больше 148 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

“Ресурсоснабжающей организации приходится идти на радикальный метод борьбы с должниками – перекрытие канализации. Все иные способы, такие, как направление уведомлений, профилактические беседы, судебное решение, приставы – результата на должника не имеют, – делится юрист по работе с физическими лицами Людмила Козлова. – Любимая отговорка должников: «Меня не было дома, ничего не знаю» не поможет. Чтобы поставить заглушку на систему канализации, специалистам не нужно заходить в квартиру. Процедура выполняется через выпуск на чердаке зданий с применением специализированного аппарата. Данное оборудование оснащено видеокамерой, с помощью которой точно определяется место расположения заглушки в системе канализации только в квартире должника”.

При этом о предстоящих работах неплательщик будет проинформирован заранее. Уведомление направляется собственнику в письменном виде. В извещении субъект предупреждается об ограничении или приостановлении оказания услуги по водоотведению, если задолженность не будет погашена в течение 20 дней с даты получения письма.

Снять заглушку самостоятельно должник не сможет. Возобновление водоотведения наступает только после полного погашения неплательщиком задолженности перед АО «Водоканал» и оплаты снятия заглушки в течение двух календарных дней со дня погашения задолженности. При этом ничто не помешает прохождению канализационных вод из других квартир – добросовестных плательщиков это не коснется.

Узнать о своей задолженности можно по телефону: 21-23-66, 25-01-07, 21-60-26 или в пунктах приема платежей по адресу: ул. Богдана Чижика, 19 и по ул. Лермонтова, 49.