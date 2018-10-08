2018-10-08T10:22:34+03:00
Общество

В Якутии на главу Кангаласского наслега возбуждено уголовное дело за пьянку за рулем

Муниципальный чиновник повторно попался во время вождения в состоянии алкогольного опьянения
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Вернув права, глава наслега снова сел пьяным за руль.Вернув права, глава наслега снова сел пьяным за руль.
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В отношении главы Кангаласского наслега Нюрбинского района возбуждено уголовное дело. Муниципальный чиновник не первый раз садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В первый раз он попался на вождении подшофе в апреле 2016 года. Тогда было назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

Однако в августе этого года мужчина допустил повторное правонарушение. Он отправился по личным нуждам на автомашине «Тойота-Витц» из села Ынахсыт в г. Нюрба. По дороге встретил друга, выпили. И снова сел за руль.

Во время движения автомобиль был остановлен по требованию инспектора ГИБДД на 795 километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй». От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

Руководителем следственного управления Следственного комитета России по РС(Я) в отношении 31-летнего главы муниципального образования «Кангаласский наслег» Нюрбинского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщила ЯСИА старший помощник руководителя СУ СК России по РС(Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

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