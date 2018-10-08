В Якутии в страшном ДТП погибли три человека

СЕГОДНЯ 05:28 2018-10-08T05:30:59+03:00

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На участке автодороги между поселком Серебряный Бор и городом Нерюнгри произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии три человека погибли, трое госпитализированы в больницу.

Вечером 6 октября 37-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Еванда» двигался из п. Серебряный Бор в направлении г. Нерюнгри, не справился с рулевым управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Тойота Приус». В результате ДТП три человека погибли, трое получили ранения различной степени тяжести.

63-летний водитель «Приуса» получил телесные повреждения: диагноз – перелом, вывих правого бедра. Сейчас он находится в больнице. Пассажир «Тойоты», 62-летняя женщина, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении Нерюнгринской ЦРБ.

Водитель «Шевроле» не пострадал, медицинским освидетельствованием состояние опьянения не установлено, к административной ответственности по линии ГИБДД привлекался три раза.

В момент ДТП в салоне «Шевроле» находились четыре пассажира: 46-летний мужчина и 50-летняя женщина, от полученных ран они скончались на месте автоаварии. 47-женщина получила автотравмы, диагноз: сотрясение головного мозга, субаросноидальное кровотечение. 49-летний мужчина получил телесные повреждения, ему поставлен диагноз «компрессионный перелом позвонка». В данное время они находятся в Нерюнгринской ЦРБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Якутии.