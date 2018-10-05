В Якутске подорожали новостройки

СЕГОДНЯ 07:56 2018-10-05T08:04:49+03:00

Если еще месяц квадратный метр стол 65 тысяч, а сегодня цены варьируются около 72 тысяч рублей

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Система долевого строительства сильно поменяется. Новый закон обязывает застройщиков иметь финансовую подушку безопасности, заводить эскроу счета, где будут храниться средства дольщиков.

Новые требования федерального закона очень жесткие, и не все застройщики смогут ему соответствовать. Их число снизится, а это значит, что уменьшится и количество жилья. Отсюда возникнет рост цен. Многие застройщики сегодня, понимая это, не стремятся строить быстро, ожидая этого скачка.

«Вероятно, в будущем будет монополия застройщиков. У маленьких компаний не будет возможности строить и брать кредиты, и на рынке останутся только большие. Кроме того, по закону застройщик сможет возводить только один объект, а это приведет к неизбежному дефициту жилья», — объяснили в агентстве недвижимост, специализирующемся на первичном рынке жилья.

По оценке экспертов, дефицит новостроек вызовет рост цен за квадратный метр. Затем по волновому эффекту первичный рынок жилья тут же повлияет на вторичный, где цены также подрастут. Если еще месяц назад жилье на первичке предлагали за 65 тысяч рублей за квадратный метр, то уже сегодня цены варьируются около 72 тысяч рублей. По словам риэлторов, в одной из строительных компаний Якутска за полтора месяца стоимость «квадрата» выросла с 63 до 73 тысяч рублей. Даже на самом начальном этапе строительства цены изменились с 58 до 68 тысяч.

«В сентябре все застройщики перешли на специальные счет (не путайте с эскроу счетами). Это подразумевает, что клиент должен взять у уполномоченного банка проектное финансирование на строительство объекта. У компаний сегодня задача продать все квартиры, чтобы не заморачиваться с этим проектным финансированием. Кроме того, компенсационный фонд с каждым кварталом увеличивает свою процентную ставку, и после нового года она будет уже больше 6 процентов от стоимости квартиры. Все эти расходы ложатся на плечи дольщиков. Значит с 1 января точно будет рост цен как минимум на 6%», — говорят в агентстве.