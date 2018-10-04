2018-10-04T07:19:09+03:00
Происшествия

Известную легкоатлетку из Якутии Сардану Трофимову обокрали на отдыхе в Таиланде

У спортсменки украли деньги, фотоаппарат и дорогой смартфон
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Сардана Трофимова отправилась в Таиланд после победы на Московском марафоне.Сардана Трофимова отправилась в Таиланд после победы на Московском марафоне.Фото: Социальные сети
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Двукратную победительницу Московского марафона Сардану Трофимову обокрали во время круиза в Таиланде.

Сардана Трофимова поехала отдыхать в Страну улыбок сразу после очередной победы на Московском марафоне. Спортсменке после длительного этапа подготовки и тренировок, а затем и успешного забега с рекордным результатом отдых был просто необходим. К сожалению, отпуск в Таиланде был омрачен.

«С нами приключилась неудача. Вчера решили устроить себе круиз на лодке вокруг островов Пхи-Пхи, где у нас украли фотоаппарат, деньги и телефоны», — написала Сардана Трофимова в своем посте в Instagram.

Спортсменка поделилась, что обокрали ее в национальном парке Бамбу. Изначально Сардана не планировала его посещать, но на этом настоял лодочник, услугами которого они воспользовались. Мужчина сказал им взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоты местности. Девушки оставили свои вещи на несколько минут, чтобы искупаться, а когда вернулись, обнаружили, что ни телефона, ни денег, ни фотика на берегу нет.

Якутская бегунья в конце сентября вновь стала победительницей Московского марафона с рекордным результатом 2 часа 28 минут 35 секунд.

Якутская бегунья в конце сентября вновь стала победительницей Московского марафона с рекордным результатом 2 часа 28 минут 35 секунд.

«Национальный парк — это охраняемая зона, и нам даже в голову не пришло, что тут может такое с нами приключиться. Одна китаянка сказала, что проходил мужчина, одетый как охранник пляжа, и спросил у нее «Это твоя сумка?». Она сказала, что нет, и он забрал ее», — рассказала Трофимова.

Несмотря на то, что охрана парка и полиция не смогли ничем помочь и утерянные вещи спортсменка так и не смогла вернуть, она не унывает и считает, «все, что случается в жизни — только к лучшему. Также ее поддержали друзья и знакомые.

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