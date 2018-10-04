Экс-глава Якутии назначен зампредом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике

СЕГОДНЯ 05:08 2018-10-04T05:11:28+03:00

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В рамках 443-го заседания Совета Федерации председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко вручила Егору Борисову удостоверение и нагрудный знак сенатора.

Егор Борисов назначен заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Спектр курируемых этим комитетом направлений довольно широк. Речь идёт не только о развитии села, аграрного сектора, но также о решении проблем лесного и водного хозяйства, охоты и рыболовства, земельной политики, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологической безопасности, регулировании качества пищевой продукции, оборота алкоголя и других важнейших сферах.

В новой для себя ипостаси буду заниматься перечисленными вопросами в первую очередь, приложу все силы и опыт, чтобы быть эффективным сенатором, действовать полезно и результативно в интересах родной республики и её жителей», — поделился экс-глава Якутии в своем Инстаграм.