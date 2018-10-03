2018-10-03T08:15:33+03:00
Происшествия

Пилот воздушного судна "Robinson" эвакуирован с места аварийной посадки вертолета

Состояние мужчины, который провел несколько дней в горах, оценивается как удовлетворительное
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Пострадавший пилот будет доставлен в село Хонуу.Пострадавший пилот будет доставлен в село Хонуу.
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Спасатели эвакуровали пилота воздушного судна "Robinson" с места аварийной посадки вертолета на склоне хребта. Состояние пилота удовлетворительное, далее он будет доставлен в лечебное учреждение п. Хонуу Момского района.

Как ранее передавал "КП-Якутск", пилота вертолета Robinson, подающего признаки жизни, обнаружил на склоне хребта командир вертолета МИ-8 «Полярные авиалинии». Из-за сильного попутного ветра спасательный вертолет не смог приземлиться в месте аварии.

Напомним, частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Момском районе 29 сентября. Для поисков была сформирована поисковая группа, однако из-за длительной непогоды она несколько дней не могла вылететь из аэропорта Хонуу. Сегодня в 8.30 спасатели, наконец, смогли вылететь к месту происшествия. Также накануне туда отправилась пешая группа добровольцев.

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