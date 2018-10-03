2018-10-03T04:46:52+03:00
Происшествия

Пилот потерпевшего крушение вертолета Robinson в горах Якутии жив

Поисковики, которые несколько дней ждали погоду, наконец, добрались до места авиапроисшествия
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Всего к поисковым мероприятиям привлечено 39 человек, 7 единиц техники.Всего к поисковым мероприятиям привлечено 39 человек, 7 единиц техники.
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На утро 3 октября погода в районе поисков нормализовалась. Поисковики добрались до местонахождения пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в ущелье у села Сасыр Момского района.

По словам пресс-секретаря «Полярных авиалиний» Станислава Платонова, командир спасательного судна сообщил, что пилот вертолета Robinson подает признаки жизни - он встал в полный рост.

Всего к поисковым мероприятиям привлечено 39 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек личного состава и 1 воздушное судно

Напомним, авиапроисшествие произошло 29 сентября в 27 км от села Сасыр. Пилот выходил ранее на связь и сообщил, что не пострадал во время жесткой посадки.

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