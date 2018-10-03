Якутск украсил новый стрит-арт, посвященный богине плодородия Айыыhыт

СЕГОДНЯ 03:25 2018-10-03T03:28:32+03:00

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Прогулки у озера Щорса в Якутске станут для горожан вдвойне приятней: на стене дома по улице Лермонтова, 56, появился новый яркий стрит-арт. Он посвящен якутской верховной богине и покровительнице плодородия Айыыhыт. Автором мурала является сценограф, дизайнер, главный художник Саха академического театра им. П.А. Ойунского и заслуженный деятель искусств РФ и РС(Я) Лена Гоголева.

Мурал является седьмым объектом, который открывается в рамках V Якутской международной биеннале современного искусства BY-18, проводимой при поддержке фонда президентских грантов РФ. Организатором является Национальный художественный музей Якутии.

Мурал будет напоминать о жарком лете всем жителям и гостям столицы своим ярким орнаментом птиц и берез.Фото: ЯСИА

Для художницы Лены Гоголевой это — первая монументальная работа. Исполнителями являются художник Александр Григорьев и альпинист Александр Шкатуляк. Работа в слаженной команде шла три недели. Они отмечают, что создание мурала сопровождалось мистикой.

«Я нарисовала семь стерхов. И так совпало, что это является седьмым объектом биеннале. Также во время работы над эскизом я увидела на озере семь лебедей. Для меня это был эмоциональный посыл. Также один из исполнителей ездил на Чочур-Муран, чтобы боги даровали хорошую погоду. И все дни, пока шла работа, стояло солнце – это удивительно. Это первый и необычный опыт для меня, который свел меня с интересными людьми».

Художница рассказала, что ориентировалась на город, где полгода стоит серая зима. Мурал будет напоминать о жарком лете всем жителям и гостям столицы своим ярким орнаментом птиц и берез.

Якутск украсил новый стрит-арт, посвященный богине плодородия АйыыhытПредседатель ТСЖ Сергей Синяев также входил в команду. По его пожеланию на мурале появились птицы.

«Сначала шла подготовка, которая включала в себя утепление и покраску стен. Я попросил Лену изобразить птиц, которые ассоциируются с водным пространством. Жители очень довольны, все рады творчеству якутской художницы».

Заместитель генерального директора научного деятельности НХМ Влада Тимофеева отметила, что не каждый художник осмелится создать большую настенную роспись:

«Место является знаковым, так как у народа Саха озеро – священная и сакральная территория. Здесь соединяются стихии: вода, земля, камень и воздух. Наша богиня как будто плывет в облаках. Лена Гоголева берет традиционный якутский орнамент как семиотический код и многозначный символ. Это алгыс всем горожанам и гостям нашей столицы».