В Якутии в течение 6 лет из аварийного жилья переселят более 50 тысяч человек

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-02T07:03:14+03:00

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В минстрое Якутии уже сформирован реестр аварийного жилья. С 1 января 2019 до 2024 года на эти цели из федерального бюджета будет выделено 60 млрд рублей. В течение шести лет в республике планируется расселить около 1 млн квадратных метров аварийного жилья, где проживают 51 тысяча якутян.

Заместитель министра строительства Галина Новикова провела выездное совещание в Намском улусе с вновь избранными главой улуса и главами поселений. Замминистра обратила внимание присутствующих, что дальнейший успех реализации программы переселения из аварийного жилья зависит от того, как сегодня муниципалитеты к ней подготовятся. Также Галина Новикова подчеркнула, что будут изменения не только в законодательстве, но и изменятся требования к самой программе.

Главам поселений настоятельно рекомендовано внимательно изучить и проработать реестр аварийного жилья, уточнить сколько граждан проживает по договорам социального найма и сколько собственников.

Отметим, что в 17 муниципальных образованиях улуса признаны аварийными после 1 января 2012 года 93 многоквартирных дома, а это 625 аварийных помещений общей площадью 29 201, 20 кв.м, где сегодня проживают 1 873 человек.