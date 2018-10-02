2018-10-02T07:03:14+03:00
Экономика

В Якутии в течение 6 лет из аварийного жилья переселят более 50 тысяч человек

На эти цели из федерального бюджета выделено 60 млрд рублей
Поделиться:
Республика готовится к новому этапу расселения из аварийного фонда.Республика готовится к новому этапу расселения из аварийного фонда.
Изменить размер текста:

В минстрое Якутии уже сформирован реестр аварийного жилья. С 1 января 2019 до 2024 года на эти цели из федерального бюджета будет выделено 60 млрд рублей. В течение шести лет в республике планируется расселить около 1 млн квадратных метров аварийного жилья, где проживают 51 тысяча якутян.

Заместитель министра строительства Галина Новикова провела выездное совещание в Намском улусе с вновь избранными главой улуса и главами поселений. Замминистра обратила внимание присутствующих, что дальнейший успех реализации программы переселения из аварийного жилья зависит от того, как сегодня муниципалитеты к ней подготовятся. Также Галина Новикова подчеркнула, что будут изменения не только в законодательстве, но и изменятся требования к самой программе.

Главам поселений настоятельно рекомендовано внимательно изучить и проработать реестр аварийного жилья, уточнить сколько граждан проживает по договорам социального найма и сколько собственников.

Отметим, что в 17 муниципальных образованиях улуса признаны аварийными после 1 января 2012 года 93 многоквартирных дома, а это 625 аварийных помещений общей площадью 29 201, 20 кв.м, где сегодня проживают 1 873 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Работа для мужчин старше 50 лет в Москве: Я бы в дворники пошел...
На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменениях в пенсионной системе. Обозреватель «КП», как раз предпенсионер, попытался найти работу и узнал, почему гастарбайтеры не подпускают нас к метле [инфографика]
Новости 24