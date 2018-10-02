В Якутске отважные энергетики спасли тонущую женщину

СЕГОДНЯ 05:27 2018-10-02T05:41:36+03:00

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Энергетики Центрального РЭС Центральных электрических сетей Якутскэнерго спасли жизнь женщине, оказавшейся в водоеме Теплого озера на улице Кулаковского в городе Якутске.

Инцидент произошел в четверг, 27 сентября. Электромонтеры службы воздушных линий распределительных сетей Семен Макаров и Иван Васильев возвращались на базу с работ по наряду на подключение потребителей к электрическим сетям. На перекрестке улиц Чернышевского-Кулаковского они услышали крики о помощи и увидели женщину в воде Теплого озера.

Мужчины незамедлительно приступили к спасению. Семён Макаров не раздумывая прыгнул в озеро в спецодежде, страховочной привязи (весом около 1,5 кг) и термостойких сапогах и спас женщину.

«Хорошо, что мы с ребятами оказались рядом. Всё обошлось. В момент, когда прыгал в воду, посчитал своим долгом помочь этой женщине, думаю, так поступил бы каждый», — поделился Семён Макаров.