2018-10-02T05:41:36+03:00
Общество

В Якутске отважные энергетики спасли тонущую женщину

Мужчины не задумываясь кинулись вызволять из холодной воды человека
Поделиться:
Энергетики-герои считают свой поступок не героизмом, а долгом каждого.Энергетики-герои считают свой поступок не героизмом, а долгом каждого.
Изменить размер текста:

Энергетики Центрального РЭС Центральных электрических сетей Якутскэнерго спасли жизнь женщине, оказавшейся в водоеме Теплого озера на улице Кулаковского в городе Якутске.

Инцидент произошел в четверг, 27 сентября. Электромонтеры службы воздушных линий распределительных сетей Семен Макаров и Иван Васильев возвращались на базу с работ по наряду на подключение потребителей к электрическим сетям. На перекрестке улиц Чернышевского-Кулаковского они услышали крики о помощи и увидели женщину в воде Теплого озера.

Мужчины незамедлительно приступили к спасению. Семён Макаров не раздумывая прыгнул в озеро в спецодежде, страховочной привязи (весом около 1,5 кг) и термостойких сапогах и спас женщину.

«Хорошо, что мы с ребятами оказались рядом. Всё обошлось. В момент, когда прыгал в воду, посчитал своим долгом помочь этой женщине, думаю, так поступил бы каждый», — поделился Семён Макаров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Зайцев, доктор медицинских наук: Алкоголь в любых дозах - одурачивание! Вот когда это поймем, тогда и не будем гадать, с какого возраста можно выпивать...
Известный психиатр попытался растолковать это нашему обозревателю в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24