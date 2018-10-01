Якутская команда КВН победила на международном фестивале детских команд

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-01T10:07:58+03:00

Команда была создана пять лет назад.

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Команда КВН из поселка Кысыл-Сыр «Крайне-Северные» заняла первое место в Восьмом Международном фестивале детских команд КВН.

Ребята уже не первый год участвуют в играх всероссийского масштаба. В прошлом году они успешно дошли до финала и вошли в пятерку сильнейших команд со всей России. В этом году команда настроена не менее решительно, и самая первая серьезная игра показала высокий уровень подготовки. Из 70 команд со всей России, которые приехали на 8-ой Международный фестиваль детских команд КВН, они стали первыми.

Ребята уже не первый год участвуют в играх всероссийского масштаба.

История успеха простых школьников из маленького якутского поселка похожа на сказку. Пять лет назад команду создал один из сотрудников компании «ЯТЭК», сам в прошлом активный участник игр КВН Андрей Бережнов. В рабочее время Андрей успешно трудится на производстве «ЯТЭК» в Кысыл-Сыре, а все свободное время посвящает команде КВН «Крайне Северные».

Теперь ребята поедут в ноябре в Москву, чтобы участвовать в ¼ телевизионного сезона Всероссийской юниор лиги КВН в Москве.