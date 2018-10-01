В Якутии ищут вертолет, который совершил аварийную посадку в ущелье

СЕГОДНЯ 04:33 2018-10-01T04:37:53+03:00

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Спасатели все еще не нашли частный вертолет, совершивший 29 сентября жесткую посадку в 27 км от села Сасыр Момского района.

Как сообщил глава Момского района Иван Павлов, к местонахождению пострадавшего не дают подобраться пурга и нулевая видимость. По прогнозу, метель не закончится до среды.

Напомним, что прибывшие из Якутска спасатели добрались на вездеходах к подножию горы, где находится предполагаемое место аварийной посадки вертолета Robinson.

Пилот вертолета, совершивший жесткую посадку в Момскому районе, вышел на связь со спасателями в 11.00 по московскому времени и отправил свои координаты через GPS-трекер.

«Связь односторонняя — он посылает сигналы и передает координаты. Информации о полученных им травмах нет», — уточнили в ведомстве.

Информация о том, что в Момском районе совершил жесткую посадку вертолет Робинсон, поступила в ГУ МЧС России РС(Я) 29 сентября. На борту находился один человек. Воздушное судно принадлежит частному владельцу. Пилот вышел на связь с помощью спутникового телефона и включил трекер-маяк.