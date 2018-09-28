В Якутске загорелось здание Дома Арчы

СЕГОДНЯ 09:04 2018-09-28T09:52:15+03:00

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Сегодня днем, 28 сентября, в Якутске загорелось здание духовного центра. Пожар в Доме Арчы вспухнул в 12,30 дня. Здание в эти дни закрыто для посещения, так как там идут ремонтные работы.

Как сообщили "КП-Якутск" в МЧС по республике, на место первыми прибыли 8 единиц техники и 24 человека личного состава. "Пострадавших нет. Причины и виновник устанавливаются», — прокомментировали происшествие в пресс-службе ведомства.

«Мы все сожалеем о произошедшем. Для жителей города подобные духовно-культурные центры имеют особое значение. Нами принято решение о создании комиссии по данному происшествию, в которую войдут представители администрации города и управления культуры», - сказал первый заммэра Якутска Владимир Федоров, который выехал на место происшествия.

Также, первый заместитель главы отметил, что после случившегося будет усилен контроль за деятельностью подрядчиков при строительстве или ремонте новых объектов. Это касается не только города, но и объектов в местности Ус Хатын: «Подрядчик вину признал и планирует в кратчайшие сроки восстановить здание за свой счет. Данный инцидент будет расследован и виновные понесут предусмотренное законодательством наказание», - сказал первый заместитель главы города.

Некоторые якутяне связали возгорание в якутском храме с мистикой.Фото: Социальные сети

Тем временем в социальных сетях происшествие получило большое обсуждение. Некоторые якутяне связали пожар с мистикой, сказав, что не к добру аккурат после инаугурации главы Якутии загорелся главный национальный храм, в котором проводят обрядовые церемонии.

Связь событий узрели и поклонники сериала «Игра престолов»: в день, когда Айсен Николаев был назначен Владимиром Путиным врио руководителем республики, на Якутск обрушился ураган, а инаугурация ознаменовалась пожаром в Доме Арчы. Нового главу региона даже сравнили с главной героиней культового сериала - Дайнерес Бурерожденной.

После пожара главу Якутии сравнили с героиней сериала "Игра престола".Фото: Социальные сети

Но как бы там не было, пожарным предстоит выяснить истинную причину возгорания. Огнем был поврежден один из залов здания. Подрядная организация, взявшаяся за ремонт Дома Арчы, уже обязалась за свой счет восстановить здание в быстрые сроки.