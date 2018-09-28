В Якутске будет снижен на два рубля проезд в автобусе

СЕГОДНЯ 04:42 2018-09-28T04:46:28+03:00

Стоимость проезда при оплате за наличный расчет в частных автобусах также будет снижена на два рубля – с 30 до 28 рублей за одну поездку.

Администрация столицы республики и частные автобусные перевозчики договорились о снижении тарифа при оплате за наличный расчет

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В четверг, 27 сентября, прошло итоговое заседание рабочей группы под руководством заместителя главы города Михаила Воробьева по вопросам снижения тарифа на проезд в автобусах частных перевозчиков на городских маршрутах с 1 октября.

Выработано и принято совместное решение в интересах всех горожан. Стоимость проезда при оплате за наличный расчет в частных автобусах также будет снижена на два рубля – с 30 до 28 рублей за одну поездку. Также в ближайшее время заработает система оплаты банковскими картами, оснащенными NFC – стоимость также составит 28 рублей за разовую поездку. Сегодня она тестируется на одном из популярных городских маршрутов.

Напомним, ранее глава Якутска Сардана Авксентьева подписала распоряжение об аналогичном снижении оплаты для муниципальных автобусов, принадлежащих МУП «ЯПАК». Теперь можно говорить о том, что горожане и гости столицы получат с 1 октября одинаковый тариф в любых автобусах – 28 рублей за наличный расчет.

Окружная администрация и предприниматели также договорились об общей заинтересованности и сотрудничестве в совместной реализации программы обновления городских автобусов, в части субсидирования процентных ставок по кредитам и лизингу, усиления контроля за ремонтом городских улиц и грейдерованием дорог.

Также мэрия города окажет необходимую информационную поддержку в процессе стимулирования перехода пассажиров на оплату за безналичный расчет. Это выгодно всем – и горожанам, и предпринимателям. Сегодня тарифы по разным видам проездных карт составляют от 16,7 руб до 22,5 руб за одну поездку в зависимости от срока действия карты и количества поездок.