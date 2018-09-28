2018-09-28T04:08:28+03:00
Спорт

Более двух миллионов рублей разыграли в Якутске на конных скачках

Прошедшие соревнования закрыли скаковой сезон в республике
Поделиться:
Это были последние скачки в этом сезоне.Это были последние скачки в этом сезоне.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

27 сентября в Якутске состоялось закрытие сезона конных скачек. Общий призовой фонд соревнований составил 2,4 млн рублей.

Скачки с призовым фондом в 1,6 млн рублей, посвященные Дню государственности Якутии, прошли на дистанции 2400 метров. По итогам забега, в котором принимали участие семь скакунов, победу одержал конь по кличке Карибеан Бой с результатом 2:36,7 мин. Но долю секунды от него отстал Майн Кинг (2:37,6 мин). Третьим пришел Скайфайтер, показав результат 2:37,9 мин. Четвертым стал Поединок с результатом 2:38,4 мин.

Главный приз выиграл скакун по кличке Карибеан Бой. Фото: ЯСИА

Главный приз выиграл скакун по кличке Карибеан Бой.Фото: ЯСИА

На других дистанциях — 1000, 1200, 1600, 2400 и 3200 метров — призы выставило министерство сельского хозяйства республики. В этих забегах участие принимали пять команд. Команда Мегино-Кангаласского улуса одержала победу в двух дистанциях — на 1200 и 3200 метров. На дистанции 1000 метров первой оказалась лошадь Намского улуса, на 1600 метров — Амгинского улуса, на 2400 метров — Верхневилюйского улуса.В Якутске состоялись конные скачки с призовым фондом в 2,4 млн рублей

Завершающие сезон соревнования посетил Айсен Николаев. «Скачки проходят в знаменательный для всех якутян день. Процветание любого народа связано с тем, насколько он бережно хранит и развивает традиции своих предков», — сказал глава Якутии, который, кстати, был президентом Федерации конного спорта республики с 1998 по 2017 годы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Для студентов СВФУ в ноябре откроется общежитие на 500 мест
В Якутии глава наслега уволен за непредоставление сведений о доходах
Аэропорт «Якутск» возглавил Сергей Игнатенко, занимавший ранее должность заммэра
В Якутии мужчина осужден жестокое обращение с животным
В Якутии с начала года зарегистрировано более 700 ложных сообщений о пожаре
В районах Якутии начали подготовку к Всероссийской переписи населения
Сотрудники пенфонда в Нижнем Бестяхе спасли косулю
У жителя Якутска изъяли свыше 600 граммов «спайса»
Якутская епархия презентовала документальный фильм об уникальной иконе Божьей Матери
В Якутии откроется осетровый цех
В Якутии принят закон о детях войны
В Якутске 27 сентября проводится общереспубликанский день приема граждан
В Якутск в сквере Матери появились семейные деревья
В Якутии ревнивый мужчина выстрелил в жену
В Якутии завершается навигация для маломерных судов
В Якутии глава села Усть-Мая осужден за взятку в крупном размере
Фильм «Царь-птица» получил главный приз кинофестиваля «Человек и природа»
Доставку грузов в труднодоступные районы Якутии будут осуществлять дирижабли
Минэкологии проведет День открытых дверей на площади Орджоникидзе
Пусковой комплекс Томмот-Нижний Бестях введут в декабре 2018 года
В Якутии в автоаврии погибли два человека
В Якутске выступит виртуоз армянского дудука
СВФУ и МГТУ будут совместно готовить специалистов в области робототехники
Петр Гоголев избран председателем Ил Тумэна
В Якутске состоится ярмарка вакансий нефтегазового комплекса республики
В Якутии пройдет Декада, посвященная Всемирному дню сердца
В Верхневилюйской школе уволены двое судимых педагогов
Правительство Якутии скорректировало прогноз социально-экономического развития Якутии
В Хангаласском улусе Якутии утонули рыбаки