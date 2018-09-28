Более двух миллионов рублей разыграли в Якутске на конных скачках

СЕГОДНЯ 04:03 2018-09-28T04:08:28+03:00

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27 сентября в Якутске состоялось закрытие сезона конных скачек. Общий призовой фонд соревнований составил 2,4 млн рублей.

Скачки с призовым фондом в 1,6 млн рублей, посвященные Дню государственности Якутии, прошли на дистанции 2400 метров. По итогам забега, в котором принимали участие семь скакунов, победу одержал конь по кличке Карибеан Бой с результатом 2:36,7 мин. Но долю секунды от него отстал Майн Кинг (2:37,6 мин). Третьим пришел Скайфайтер, показав результат 2:37,9 мин. Четвертым стал Поединок с результатом 2:38,4 мин.

Главный приз выиграл скакун по кличке Карибеан Бой.Фото: ЯСИА

На других дистанциях — 1000, 1200, 1600, 2400 и 3200 метров — призы выставило министерство сельского хозяйства республики. В этих забегах участие принимали пять команд. Команда Мегино-Кангаласского улуса одержала победу в двух дистанциях — на 1200 и 3200 метров. На дистанции 1000 метров первой оказалась лошадь Намского улуса, на 1600 метров — Амгинского улуса, на 2400 метров — Верхневилюйского улуса.В Якутске состоялись конные скачки с призовым фондом в 2,4 млн рублей

Завершающие сезон соревнования посетил Айсен Николаев. «Скачки проходят в знаменательный для всех якутян день. Процветание любого народа связано с тем, насколько он бережно хранит и развивает традиции своих предков», — сказал глава Якутии, который, кстати, был президентом Федерации конного спорта республики с 1998 по 2017 годы.