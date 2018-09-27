2018-09-27T04:10:19+03:00
Политика

Правительство Якутии сложит свои полномочия

Итоговое заседание состоится сразу после церемонии инаугурации Айсена Николаева
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Правительство республики слагает полномочия перед вступившим в должность новым главой.Правительство республики слагает полномочия перед вступившим в должность новым главой.
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Действующий состав правительства Якутии сложит свои полномочия сегодня, 27 сентября. Итоговое заседание Кабмина пройдет сразу по окончании торжественной церемонии вступления в должность Айсена Николаева.

Напомним, согласно части 3 статьи 78 Конституции Якутии, правительство республики слагает полномочия перед вступившим в должность новым главой.

Согласно «Закону о Главе РС(Я)», после вступления в должность глава Якутии проводит заседание правительства, на котором заслушивает доклад председателя правительства о социально-экономическом положении в республике. На этом же заседании правительство принимает решение о сложении своих полномочий перед вступившим в должность главой республики.

После принятия отставки и подписания соответствующего указа, у руководителя региона будет время для того чтобы определиться с кандидатурами в новый состав Кабмина и внести на рассмотрение Государственного собрания (Ил Тумэн) кандидатуры на пост премьера и руководителей ключевых министерств. Как правило, это министр экономики, министр финансов, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства, министр по федеративным связям и делам народов, министр сельского хозяйства. Старый Кабмин продолжит свою работу до новых назначений.

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