Какие мероприятия пройдут в Якутске в День государственности республики

СЕГОДНЯ 06:04 2018-09-26T06:07:04+03:00

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27 сентября мы отмечаем День государственности Республики Саха (Якутия). "Комсомолка" публикует программу праздничных мероприятий в Якутске.

27 сентября (четверг)

09.00-18.00 Общереспубликанский день приема граждан.

Место проведения: исполнительные органы государственной власти РС(Я), МО РС(Я), ГО РС(Я).

10.00-18.00 Дни открытых дверей в Республиканском музее истории государственности РС(Я) им. М.К.Аммосова (с. Хатырык Намского улуса), в музее государственности им. П.А. Ойунского в историко-мемориальном музее «Якутская политическая ссылка» (с. Черкех Таттинского улуса), в музее государственности им. И.Н. Барахова (с. Харбалах Верхневилюйского улуса).

11.00 Возложение цветов к памятнику И.Н. Барахову. Посещение музея истории государственности им. Исидора Никифоровича Барахова.

Место проведения: с. Харбалах, Верхневилюйского улуса, Музей государственности им. И.Н. Барахова.

11.00 Открытие выставки «Ойунский и мой наслег».

Место проведения: с. Черкех Таттинского улуса, ул. Ойунского, 92/5, Музей государственности им. П.А. Ойунского.

11.00 Возложение цветов к памятнику П.А. Ойунскому.

Место проведения: сквер П.А. Ойунского, с. Ытык-Кюель Таттинского улуса.

11.00 Возложение цветов к памятникам: А.Е. Кулаковскому, П.А. Ойунскому, М.К. Аммосову, И.Н. Барахову, И.Е. Винокурову, В.П. Ларионову, В.В. Никифорову-Кюлюмнюр, C.В. Васильеву, бюстам М.К. Аммосову у мемориального Дома-музея им. М.К. Аммосова, Ю.Н. Прокопьеву, Г.И. Чиряеву, мемориальной доске С.М. Аржакову с участием руководства Республики Саха (Якутия).

Место проведения: ул. Кулаковского, 36, пл. Дружбы, Петровского 4а, ул. Кирова, 27, сквер И.Н. Барахова, ул. Ярославского 24/1, ул. Кирова, 12, ул. Аммосова, 3/4, пл. Орджоникидзе, ул. Октябрьская, ул. Чиряева, ул. Курашова, 28.

11.00-17.00 Бесплатный показ фильмов:

11.00 ч. «Сааскы кэм. Детство, которое мы не знали»:

14.00 ч. «Государственные дети»;

16.00 ч. «О5о куйуурдуу турара»;

17.00 ч. «Дьикти саас».

Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, 45, кинозал «Республика».

12.00 Торжественная церемония открытия сквера «Бульвар Учителя».

Место проведения: г. Якутск, ул. Ярославского, 32.

13.00 Праздничный концерт, посвященный Дню государственности Республики Саха (Якутия) «Мин дойдум, Сахам Сирэ».

Молодежный флешмоб «Якутия – это мы!».

Место проведения: г. Якутск, площадь Ленина.

14.00 Праздничный концерт силами МВД по РС (Я), ГБОУ РС (Я) «Якутской кадетской школы-интернат» и МОБУ ДО «Детский (подростковый) центр» ГО «город Якутск».

Место проведения: г. Якутск, площадь Ленина.

14.00 Праздничные торжества, посвященные Дню государственности Республики Саха (Якутия).

18.00 Спектакль «Максим».

Место проведения: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 1, Саха академический театр им. П.А. Ойунского.

28 сентября (пятница)

18.30 Открытие театрального сезона. Опера «Князь Игорь».

Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, 46/1, Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона.

30 сентября (воскресенье)

17.00 Опера «Ньургун Боотур».

Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, 46/1, Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона