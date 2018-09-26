Нейрохирурги Якутии впервые выполнили операцию по реконструкции сосудов

СЕГОДНЯ 05:10 2018-09-26T05:14:35+03:00

В ближайшее время такие операции будут поставлены на поток.

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Перспективное направление в современной сосудистой нейрохирургии по реконструкции сосудов головного мозга запущено в Центре экстренной медицинской помощи Якутии.

Такие операции позволяют людям, перенесшим ишемический инсульт, получить новый шанс на восстановление и защититься от повторного инсульта. Нейрохирургическое отделение Республиканской больницы №2 стало новатором: экстра интракраниальная микроанастомоза (ЭИКМА) была выполнена впервые в Якутии. Высокотехнологичную операцию провел врач-нейрохирург Максим Макиевский.

«Мы создаем дополнительный кровеносный сосуд, который начнет питать кору головного мозга, то есть конструируем его с тканей ближайших артерий: кожи и подкожных участков кожи головы. Выражаясь более просто: те артерии, которые каждый может почувствовать у себя на виске, вшиваются в кору головного мозга. Анастомоз, выполненный по данной технологии, имеет просвет всего до 2 миллиметров, но при правильной технике операции значительно улучшается кровоснабжение головного мозга», — рассказал нейрохирург.

Для ЭИКМА требуются микроскопические инструменты и нити для сшивания сосудов, которые в 10 раз тоньше человеческого волоса.

Ранее пациенты для получения данного вида помощи направлялись в федеральные медицинские центры. По пути в центральные города России вероятность того, что больной может не перенести дальнюю дорогу, была крайне высокой. «Теперь же мы, имея все оборудование и инструменты, начинаем лечить пациентов у себя. Операции в скором времени будут поставлены на поток», — утверждает Максим Макиевский.

Данный вид нейрохирургического вмешательства также является высокоэффективным в лечении болезни «Моя-моя», широко распространенной у азиатских народностей. Это врожденное генетическое сосудистое заболевание, характеризующееся двусторонним прогрессирующим сужением внутричерепных артерий.

Сама операция не относится к разряду сложных. По времени она проходит 4 часа, из них сама процедура наложения экстра интракраниального микроанастомоза занимает час.