В Якутск прибывают первые участники чемпионата России по боксу

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-25T11:44:17+03:00

Чемпионат России по боксу в Якутске станет отборочными к чемпионату Европы.

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За более чем две недели до старта чемпионата России по боксу в Якутск начинают съезжаться первые его участники, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Сборная команда Чеченской республики в составе 14 спортсменов и тренеров прибывают в Якутск утренним рейсом 26 сентября. А команда из Иркутской области в составе трех спортсменов прилетела в нашу столицу уже сегодня.

Вслед за ними 28 сентября ожидается приезд команды из Дагестана, а также внушительной делегации из 70 человек — молодежной сборной команды России — под руководством заслуженного тренера России Николая Хромова.

Боксеры из Новосибирской области, Красноярского края, Тамбовской области, Хабаровского края и Московской области прибудут в Якутск в период с 28 по 30 сентября. Почти каждый день, вплоть до старта чемпионата России, в аэропорту Якутска будут встречать участников и гостей предстоящих состязаний.

Напомним, чемпионат России по боксу среди мужчин пройдет в Якутске с 12 по 21 октября. Эти соревнования станут отборочными к чемпионату Европы. Ожидается приезд 425 участников: 320 спортсменов, 20 тренеров, более 40 членов судейской коллегии и 30 почетных гостей. Чемпионат будет проходить в Центре спортивной подготовки «Триумф».