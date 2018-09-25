В Булунском районе Якутии пропала геологическая группа

СЕГОДНЯ 06:03 2018-09-25T06:07:59+03:00

Изменить размер текста: A A

По неизвестным причинам уже несколько дней не выходит на связь геологическая группа «Гранит», совершающая геологоразведочные работы в Булунском районе в составе четырёх человек.

Установлено, что группа с 1 августа 2018 года выдвинулась из Якутска в сторону базы «Алмазы Анабара» для проведения плановых геолого-разведывательных работ в Булунском районе.

По неизвестным причинам группа с 12 сентября перестала выходить на связь, хотя согласно плана, должна была отмечаться каждую неделю по вторникам. Как предполагают сотрудники регионального МЧС, возможная причина отсутствия связи с геологической группой — поломка радиостанции.

Однако необходимые мероприятия для проведения авиаразведки и возможного оказания помощи уже спланированы. Для поисков привлечен вертолёт Ми-8 и четыре спасателя ГКУ «Служба Спасения Якутии», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).