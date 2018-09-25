Якутянка Ирина Осипова стала чемпионкой Европейских игр полицейских и пожарных
Якутянка Ирина Осипова завоевала золото в легкой атлетике на VII Европейских играх полицейских и пожарных, которые проходят 21 по 29 сентября в испанском Альхесирасе.
Старший лейтенант внутренней службы, специалист отделения маркетинга и размещения заказов ООТО МВД по Якутии, в составе сборной России одержала победу на дистанции 5000 м. Соревнования проходили 23 сентября в спорткомплексе «Estadio Municipal», сообщает пресс-служба МВД по Якутии.
Ирина служит в органах внутренних дел с 2014 года и является кандидатом в мастера спорта. Она является членом сборной Якутии по лёгкой атлетике, призёром Всероссийских соревнований 2015, 2017, 2018 гг., чемпионкой Дальневосточного федерального округа, неоднократной чемпионкой республики.
Следует отметить, что в играх принимают участие команды из более 30 стран мира, а делегация МВД России является самой многочисленной и насчитывает 120 спортсменов по разным видам спорта — от плавания до футбола.