Якутянка Ирина Осипова стала чемпионкой Европейских игр полицейских и пожарных

СЕГОДНЯ 03:10 2018-09-25T03:11:51+03:00

Ирина служит в органах внутренних дел с 2014 года.

В соревнованиях участвовали команды из более 30 стран мира

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Якутянка Ирина Осипова завоевала золото в легкой атлетике на VII Европейских играх полицейских и пожарных, которые проходят 21 по 29 сентября в испанском Альхесирасе.

Старший лейтенант внутренней службы, специалист отделения маркетинга и размещения заказов ООТО МВД по Якутии, в составе сборной России одержала победу на дистанции 5000 м. Соревнования проходили 23 сентября в спорткомплексе «Estadio Municipal», сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Ирина служит в органах внутренних дел с 2014 года и является кандидатом в мастера спорта. Она является членом сборной Якутии по лёгкой атлетике, призёром Всероссийских соревнований 2015, 2017, 2018 гг., чемпионкой Дальневосточного федерального округа, неоднократной чемпионкой республики.

Следует отметить, что в играх принимают участие команды из более 30 стран мира, а делегация МВД России является самой многочисленной и насчитывает 120 спортсменов по разным видам спорта — от плавания до футбола.