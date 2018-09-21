2018-09-21T05:24:44+03:00
Наука

Якутский разработчик бионических протезов будет сотрудничать со «Сколково»

Иван Попов начал работу над своим проектом в 2015 году будучи студентом
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Иван со своим уникальным проектом нейроинтерфейса участвовал в стартапах в Инновационном центре «Сколково» (г.Москва) и в Сан-Франциско (США).Иван со своим уникальным проектом нейроинтерфейса участвовал в стартапах в Инновационном центре «Сколково» (г.Москва) и в Сан-Франциско (США).
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Молодой ученый, разработчик бионических протезов Иван Попов договорился на Восточном экономическом форуме о совместной работе с инновационным центром «Сколково» и технопарком «Русский», сообщили в пресс-службе СВФУ.

- Мы заключили соглашения по проекту, связанному с разработкой протезов. Также я посетил множество лекций, связанных с проблемами в сфере образования. Хочется отметить две лекции — Digital Education и лекцию Германа Грефа на открытии Школы цифрового развития в ДВФУ, — сказал Иван Попов.

Иван Попов окончил медицинский институт СВФУ. Он начал работу над проектом по созданию бионического протеза руки в 2015 году. Тогда он был студентов, и многие посчитали его идею чуть ли не фантастической.

Если стоимость зарубежных аналогов колеблется в районе двух-трех миллионов рублей, то протезы, созданные якутянином, будут стоить около 200 тысяч рублей.

Весной этого года Попов основал бизнес-кластер Get Focus — частную компанию, ориентированную на поддержку инноваторов и бизнесменов.

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