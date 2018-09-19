В выходные в Якутске состоится традиционная ярмарка продовольствия
21-23 сентября на Комсомольской площади столицы пройдет юбилейная ХХ республиканская выставка-ярмарка «Продовольствие – 2018».
В течение трех дней на территории Крестьянского рынка города Якутска будет организована продажа свежих овощей, мяса, рыбной и молочной продукции от лучших сельхозтоваропроизводителей республики. Кроме того, будет работать выставка-ярмарка сельскохозяйственной техники, на которой можно будет посмотреть тракторы, прицепную технику и оборудование от ведущих поставщиков республики.
ПРОГРАММА
21 сентября (пятница)
12.00-12.40 Концерт творческих объединений студентов Якутской государственной сельскохозяйственной академии: этно-фольк труппа «Сандал» и вокальный ансамбль «Нуурал»
12:40-13:00 Концерт звёзд якутской эстрады
13:00-13:30 Торжественное открытие Республиканской агропромышленной выставки-ярмарки «Продовольствие-2018»
13:30-14:00 Концерт-поздравление студентов Якутского сельскохозяйственного техникума, посвященный 100-летию образования ЯСХТ
14:00-18:00 Выставка-продажа продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей РС (Я)
14.00-17.00 Концерты тружеников АПК РС (Я)
22 сентября (суббота)
10:00-18:00 Выставка-продажа продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей РС (Я)
11:00-17:00
Концерты тружеников АПК РС (Я)
13.00-16.00 Фестиваль «Блюда Якутии»
13.30-14.30 Мастер-классы рестораторов, предприятий общепита
23 сентября (воскресенье)
10:00-16:30 Выставка-продажа продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей РС (Я)
12.00-12.30 Концерт звёзд якутской эстрады
12:30-13:30 Подведение итогов Республиканской агропромышленной выставки-ярмарки «Продовольствие-2018». Награждение победителей