2018-09-19T11:41:25+03:00
Общество

В выходные в Якутске состоится традиционная ярмарка продовольствия

В течение трех дней на территории Крестьянского рынка можно купить свежие овощи, мясо, рыбную и молочную продукцию
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Лучшие сельхозтоваропроизводители республики представят свою продукцию.Лучшие сельхозтоваропроизводители республики представят свою продукцию.
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21-23 сентября на Комсомольской площади столицы пройдет юбилейная ХХ республиканская выставка-ярмарка «Продовольствие – 2018».

В течение трех дней на территории Крестьянского рынка города Якутска будет организована продажа свежих овощей, мяса, рыбной и молочной продукции от лучших сельхозтоваропроизводителей республики. Кроме того, будет работать выставка-ярмарка сельскохозяйственной техники, на которой можно будет посмотреть тракторы, прицепную технику и оборудование от ведущих поставщиков республики.

ПРОГРАММА

21 сентября (пятница)

12.00-12.40 Концерт творческих объединений студентов Якутской государственной сельскохозяйственной академии: этно-фольк труппа «Сандал» и вокальный ансамбль «Нуурал»

12:40-13:00 Концерт звёзд якутской эстрады

13:00-13:30 Торжественное открытие Республиканской агропромышленной выставки-ярмарки «Продовольствие-2018»

13:30-14:00 Концерт-поздравление студентов Якутского сельскохозяйственного техникума, посвященный 100-летию образования ЯСХТ

14:00-18:00 Выставка-продажа продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей РС (Я)

14.00-17.00 Концерты тружеников АПК РС (Я)

22 сентября (суббота)

10:00-18:00 Выставка-продажа продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей РС (Я)

11:00-17:00

Концерты тружеников АПК РС (Я)

13.00-16.00 Фестиваль «Блюда Якутии»

13.30-14.30 Мастер-классы рестораторов, предприятий общепита

23 сентября (воскресенье)

10:00-16:30 Выставка-продажа продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей РС (Я)

12.00-12.30 Концерт звёзд якутской эстрады

12:30-13:30 Подведение итогов Республиканской агропромышленной выставки-ярмарки «Продовольствие-2018». Награждение победителей

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