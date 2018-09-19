2018-09-19T05:21:42+03:00
Спорт

В Якутию на чемпионат России по боксу среди мужчин приедут более 400 участников

Соревнования пройдут в Якутске с 12 по 21 октября
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Чемпионат России по боксу в Якутии проводится уже во второй раз.Чемпионат России по боксу в Якутии проводится уже во второй раз.
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С 12 по 21 октября в Якутске состоится чемпионат России по боксу среди мужчин. Эти соревнования станут отборочными к чемпионату Европы.

В республике имеется большой опыт проведения таких масштабных спортивных мероприятий на высоком организационном уровне. Тем более в Якутске совсем недавно прошел XI Международный турнир по вольной борьбе, посвященный 90-летию заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Коркина.

Как сообщил министр спорта Якутии Георгий Балакшин, на чемпионат России по боксу ожидается приезд 425 участников: 320 спортсменов, 20 тренеров, более 40 членов судейской коллегии и 30 почетных гостей. Чемпионат будет проходить в Центре спортивной подготовки «Триумф».

Прямая трансляция боксерских поединков будет проходить на телеканале НВК «Саха», также запланирован показ финальных боев на федеральном телеканале «Матч-ТВ».

Отметим, что чемпионат России по боксу в республике проводится уже во второй раз. Впервые он прошел в 2007 году.

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