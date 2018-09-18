"Я не стремлюсь войти в историю": В Якутске состоялась инаугурация первой женщины-мэра

СЕГОДНЯ 03:12 2018-09-18T03:26:08+03:00

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В Окружной администрации города прошла торжественная церемония вступления в должность Главы городского округа Якутск Сарданы Авксентьевой. Как она и обещала ранее, все прошло без лишней помпы и дорогого банкета. Виновница торжества в этот день выбрала серое платье, которое очень напоминало наряд Людмилы Прокофьевны после преображения из фильма "Служебный наряд".

Напомним, что на состоявшихся 9 сентября выборах Авксентьева победила, набрав 39,09% голосов. Ей удалось обойти своего основного конкуррента Александра Саввина, экс-председателя городской думы.

Официально вступая в должность, избранный глава города Сардана Авксентьева принесла присягу «…уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демографический и конституционный строй, интересы города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы городского округа».

Владимир Федоров поддержал ее не только во время выборов, но и после. Он назначен первым вице-мэром.

Глава города Сардана Авксентьева выразила благодарность всем участникам торжества и отметила, что в числе приоритетных направлений, которые ставит теперь перед собой окружная администрация – это развитие города во всех сферах.

«Возглавить – это значит отвечать за ее развитие во всех сферах, за улучшение жизни и благополучие горожан. Ведь доверие всегда неразрывно связанно с ответственностью. Сегодня перед нашей столицей, в которой проживает треть населения республики, как и перед всей Якутией, стоят масштабные задачи, озвученные в новых «майских указах» Президента России Владимира Владимировича Путина. Мы также видим Якутск одним из флагманов в деле реализации инициатив главы государства по развитию Дальнего Востока. Я не стремлюсь войти в историю. Мы намерены тратить всю нашу энергию, знания, время и ресурсы только на цели, связанные с интересами и благополучием горожан, успешным развитием нашего родного Якутска».

Поздравили мэра и звезды эстрады.

Отметим, что в торжественном мероприятии участие приняли представители органов власти, депутаты, известные общественники, а также деятели культуры и спорта.