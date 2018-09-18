В Якутии огромный лось запутался рогами в оптоволоконном проводе

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-18T11:17:16+03:00

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В Якутии очевидцы выложили в соцсети фотографию, на которой запечатлен лось, запутавшийся рогами в оптоволоконном проводе.

- В настоящее время установлено лицо, сфотографировавшееся на фоне запутавшегося лося, от которого получена информация о месте нахождения дикого животного на территории Томпонского района. Также установлен владелец оптоволоконной связи — ООО НПО "Импульс" г. Пермь. На место происшествия выехала оперативная группа Минэкологии для освобождения лося от проводов и фиксации нарушения закона о животном мире. По результатам проверки виновное юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности, - сообщили в Минэкологии республики.

Сейчас на спасение лося направлена оперативная группа министерства.Фото: Социальные сети

Отметим, что это не первый случай, когда пользователи соцсетей сообщают о попавших в беду животных. Несколько недель назад водители засняли, как люди пытаются помочь медведю с канистрой на голове. Тогда проверка не дала результатов, из чего был сделан вывод, что видео снято в другом регионе.