В Якутске во время забега "Кросса нации" пострадали пятеро школьников

СЕГОДНЯ 06:56 2018-09-17T07:04:42+03:00

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В минувшую субботу, 15 сентября, состоялся ежегодный «Кросс нации». В забеге приняли участие тысячи горожан Якутска, и без инцидента в этот раз не обошлось.

- Уже на старте образовалась давка - участников было очень много. Я видела, как люди, спотыкаясь друг об друга, падали. Кто-то очень громко кричал от боли. Самое ужасное, что в этой давке пострадали дети, - поделилась с "КП-Якутск" участница забега, студента Виктория Петрова.

После кросса в педиатрический центр Национального центра медицины республики за помощью обратились пятеро детей – у одного ребенка диагностировал перелом руки, у остальных — ушибы легкой степени. Госпитализированных нет. Всем школьникам была оказана медицинская помощь.

Пользователи соцсетей возмущены: многие жалуются на то, что школьников обязали принять участие в кроссе, при этом никто не отвечает за их безопасность.

"В следующем году мой ребенок точно не пойдет на "Кросс наций". Пусть ставят "двойку", зато будет цел и невридим", - пишут в социальных сетях обеспокоенные мамы.