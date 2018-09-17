В Якутске начались гастроли амурского театра

СЕГОДНЯ 06:12 2018-09-17T06:18:08+03:00

Якутские зрители веселый, разухабистый спектакль амурчан «Ночь перед Рождеством» Гоголя приняли на ура. Фото: ЯСИА

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14 сентября на сцене Государственного академического русского драматического театра им. Пушкина открылись гастроли Амурского Областного театра драмы. Первой постановкой, которую увидел якутский зритель, стала Ночь перед Рождеством» по мотивам произведения Н.Гоголя, который с успехом идет в Благовещенске уже 7 лет.

- Зритель у вас просто замечательный! А сам театр удивительный, играть в нем одно удовольствие. Приглашаем всех на наши спектакли, всех ждем! - сказала Екатерина Гордейчик, актриса Амурского Областного театра драмы.

Амурчане привезли в Якутск свои самые кассовые спектакли. Помимо вечернего репертуара будет обширная программа и для детей.

Русский драмтеатр имени А.С. Пушкина также повез в Благовещенск одни из лучших своих спектаклей. Так, амурские зрители увидят постановки «Капитанская дочка», «Два берега одной победы», «Очи черные» и другие.

Обменные гастроли проводятся при финансировании Федерального центра поддержки гастрольный деятельности.

ПРОГРАММА

15 сентября (сб)

11-00 — Р.Стивенсон «Сокровища старого пирата», приключенческая история (6+)

18-00 – Мольер «Тартюф или Обманщик», комедия в двух действиях (12+)

16 сентября (вск)

11-00 — А.Богачева «Бамбуковый остров», по мотивам китайских народных сказок (0+)

18-00 — В.Гуркин «Любовь и голуби», комедия в двух действиях (12+)

17 сентября (пн)

11-00 — В.Ольшанский «Иван Седьмой», сказка (0+)

18-00 — А.Коровкин «Палата бизнес-класса», комедия в двух действиях (16+)

18 сентября (вт)

11-00 — Р.Стивенсон «Сокровища старого пирата», приключенческая история (6+)

18-00 — В.Красногоров «Рыцарские страсти», комедия плаща и шпаги в двух действиях (12+)

19 сентября (ср)

11-00 — А.Богачева «Бамбуковый остров», по мотивам китайских народных сказок (0+)

18-00 — В.Гуркин «Любовь и голуби», комедия в двух действиях (12+)

20 сентября (чт)

11-00, 18.00 — А.С.Пушкин «Пиковая дама», мистическая история (12+)

21 сентября (пятница)

13-00, 18-00 — Н.Дьякова «Горький хлеб Албазина», драматическая поэма в двух действиях (12+)

22 сентября (сб)

11-00 — В.Ольшанский «Иван Седьмой», сказка (0+)

18-00 – Мольер «Тартюф или Обманщик», комедия в двух действиях (12+)

23 сентября (вск)

11-00 — А.Богачева «Бамбуковый остров», по мотивам китайских народных сказок (0+)

18-00 — Н.Гоголь «Ночь перед Рождеством», мистический дивертисмент в двух действиях (12+)

24 сентября (пн)

11-00 — Р.Стивенсон «Сокровища старого пирата», приключенческая история (6+)

18-00 — А.Коровкин «Палата бизнес-класса», комедия в двух действиях (16+)

25 сентября (вт)

11-00 — В.Ольшанский «Иван Седьмой», сказка (0+)

18-00 — В.Красногоров «Рыцарские страсти», комедия плаща и шпаги в двух действиях (12+)

26 сентября (ср)

11-00 — А.С.Пушкин, «Пиковая дама», мистическая история (12+)

18-00 – Мольер «Тартюф или Обманщик», комедия в двух действиях (12+)

Приобрести билеты можно в кассе Русского драмтеатра (пр.Ленина, 21), тел. +7 (4112) 42-46-91.