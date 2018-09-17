В Амге ввели в работу многофункциональный спортивный зал и стадион

СЕГОДНЯ 03:29 2018-09-17T03:41:25+03:00

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В день празднования 366-летия Амги Слободы состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного зала и стадиона на три тысячи мест с теплым легкоатлетическим манежем.

В торжественных мероприятиях от руководства республики приняла участие и.о. вице-премьера Якутии Ольга Балабкина. От имени руководителя региона она сердечно поздравила жителей Амгинского улуса с введением в эксплуатацию новых спортивных объектов.Символический ключ от многофункционального спортивного зала вручили директору Амгинской детско-юношеской спортивной школы имени Николая Захарова-Сахаачча Нюргуну Иванову.

Многофункциональный спортивный зал в селе Амга построен на средства республиканского и федерального бюджетов. Он включает универсальный, борцовский и тренажерный залы.

Стадион рассчитан на 3000 мест.

Стадион на три тысячи мест с теплым легкоатлетическим манежем с дополнительными сборно-разборочными местами на 1000 зрителей, построенный в Амге, является одним из представительных объектов спорта республики, которые в последние годы поочередно строятся в улусных центрах. Общая стоимость стадиона — 436 млн 499 тыс. рублей. При проектировке объекта было принято решение сделать внутренний и наружный дизайн в якутском стиле.

Напомним, что VII Спортивные игры народов Якутии планировалось провести в Амгинском районе этим летом, но из-за разрушительного паводка мероприятие было перенесено на 3-8 июля 2019 года. В рамках подготовки к Играм еще намечается построить спортивный зал для адаптивных видов спорта в селе Бетюнь и спортивный зал в селе Чапчылган.