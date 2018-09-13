В Якутии мост через реку Лену построят в ближайшие годы

СЕГОДНЯ 06:22 2018-09-13T06:25:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Мост через Лену будет построен в ближайшие годы, об этом заявил врио главы Якутии Айсен Николаев в ходе итоговой пресс-конференции на Восточно-экономическом форуме, который завершается во Владивостоке. Проект концессионного соглашения разрабатывается правительством республики.

Врио главы Якутии отметил, что перед республикой стоят колоссальные задачи в части реализации транспортной инфраструктуры, в том числе строительства моста через Лену.

«Ленский мост в районе города Якутска будет построен в ближайшие годы, и он будет построен на основе концессионного соглашения. Сейчас проект такого соглашения разрабатывается правительством республики», — отметил Николаев.

По его словам, есть большой интерес к проекту со стороны консорциумов крупнейших компаний. В рамках форума был подписан меморандум о намерениях между правительством Якутии, группой компаний «ВИС» и CRCC – China Railway Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd. Соглашение предполагает сотрудничество сторон в реализации проектов по созданию автодорожной инфраструктуры в Якутии.

Также в последний день работы форума состоялась встреча руководства Якутии с руководством JBIC – Японским банком международного сотрудничества, в ходе которой был подписан соглашение о реализации ряда мероприятий, в том числе касающихся инфраструктурных проектов.

Ранее врио главы Якутии сообщил, что вопрос о строительстве моста обсуждался на его встрече с Владимиром Путиным 29 августа, глава государства дал поручение правительству РФ проработать этот вопрос.