В Якутии найдено место падения самолета времен ВОВ

СЕГОДНЯ 05:32 2018-09-13T05:38:06+03:00

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Родовые общины Оймяконского района сообщили о месте предполагаемой катастрофы Р-39 «Аэрокобра» - истребителя времён Великой Отечественной Войны. Самолет пропал в период работы воздушной трассы «Алсиб», по которой самолеты из США перегонялись в СССР по договору ленд-лиза. Сейчас на поисках "Аэрокобры" работает группа регионального отделения ДОСААФ в Якутии.

- О том, что на этом участке пропал истребитель, историки говорили уже давно. И вот, наконец, самолет Р-39 «Аэрокобра» обнаружили местные жители из родовых общин. Сейчас группа наших поисковиков в составе шести человек под руководством ветерана Росгвардии, участника боевых действий Сергея Прокопьева работает на месте находки, - рассказал руководитель якутского регионального отделения ДОСААФ Сергей Черных.

Отметим, в годы Великой Отечественной войны над территорией Восточной Сибири проходила воздушная трасса Аляска-Сибирь (АЛСИБ). Она связывала СССР и США, являясь советской частью трассы по перегонке американских самолётов, поставляемых в СССР по договору ленд-лиза. Сейчас историкам известно ещё два предполагаемых места катастрофы истребителей Р-39 «Аэрокобра».