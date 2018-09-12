2018-09-12T07:56:42+03:00
Происшествия

В Якутии мошенники стали представляться сотрудниками МЧС

Лжеинспекторы предлагают предпринимателям и собственникам помещений откупиться от ревизии
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У инспектора помимо удостоверения при себе имеется нагрудный значок и распоряжение на проведение проверки.У инспектора помимо удостоверения при себе имеется нагрудный значок и распоряжение на проведение проверки.
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МЧС по Якутии сообщает о нескольких случаях мошенничества, когда неизвестные от их имени предлагают предпринимателям и собственникам помещений откупиться от инспекторов государственного пожарного надзора в связи с предстоящей комиссионной проверкой.

Злоумышленники, выдавая себя за инспекторов государственного пожарного надзора, сообщают бизнесменам о якобы предстоящих внеплановых проверках состояния пожарной безопасности на принадлежащих им предприятиях, после чего предлагают взамен на денежные средства более лояльное отношение во время ревизии.

«Если «специалист» с подобным предложением пришёл к вам на объект в форме сотрудника МЧС, запугивает штрафом и предлагает «решить вопрос» за вознаграждение, то следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы», — предупредили в МЧС по Якутии.

Также в ведомстве подчеркнули, что кроме служебного удостоверения у настоящего сотрудника отдела надзорной деятельности МЧС всегда при себе имеется нагрудный значок и распоряжение на проведение проверки. Если таковая проверка запланирована, то собственников имущества предупредят об этом за сутки (если проверка внеплановая) или за три рабочих дня (если плановая).

Если к вам нагрянул «лжеинспектор» с проверкой, то сообщайте об этих фактах в правоохранительные органы или на телефон доверия Главного управления МЧС России по РС (Я) 8 (4112) 39-99-99.

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