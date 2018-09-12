Затяжные дожди и ранний снегопад нанесли огромные убытки фермерам Якутии

СЕГОДНЯ 04:50 2018-09-12T05:13:34+03:00

На 10 сентября сельхозпредприятия республики собрали всего десять процентов урожая

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Из-за затяжных августовских дождей и раннего снега многие сельскохозяйственные предприятия Якутии понесли большие убытки.

Уборочная площадь зерновых культур в республике составляет 9860 га. На 10 сентября фермеры собрали урожай всего с 9,6% площадей.

В минувшие выходные в Амгинском и Мегино-Кангаласском улусах выпал снег, из-за чего зерновые хозяйства понесли огромные убытки. Из-за мокрого снега, выпавшего с 8 по 9 сентября, произошло полегание зерновых и кормовых культур на общей площади 4 663 га.

Как отметил руководитель УСХ Амгинского улуса Ион Кононов, в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации — дожди и снег нанесли большой урон зерновым хозяйствам района. В с. Покровка, Болугур и Эмиссы за два дня выпало 10 см снега, из-за чего сельхозпредприятия понесли огромные убытки. Из засеянных 3 653 гектаров зерновых культур 3 400 гектаров пшеницы, ячменя и овса оказались под снегом. Уборочную кампанию успело начать только хозяйство «Амгинский».

Для определения объема ущерба образована улусная комиссия по обследованию пострадавших посевов, которая выехала на осмотр полей 11 сентября. По итогам осмотра комиссия подготовит необходимые документы по оценке ущерба. В настоящее время в хозяйствах по мере высыхания полей будет произведен пробный запуск зерноуборочных комбайнов. С учетом степени полегания пострадавшие посевы зерновых культур будут убраны. Хозяйства прогнозируют недополучение урожая. После осмотра состояния посевов, будет уточнен прогноз валового сбора зерна.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации будет сохраняться до улучшения ситуации. Дожди в районе прекратились.

В Мегино-Кангаласском улусе из-за выпавшего снега произошло частичное полегание овса на площади на 200 га. Общая площадь зерновых в улусе составляет 1334 га. Оставшиеся посевы зерновых культур на полях СХПК «Тумул», ИП Борисов А.А. в фазе полной спелости, при наступлении погожих дней будут убраны на зерно.

В улусе рассматривается вопрос введения режима повышенной готовности.

В Чурапчинском улусе из-за продолжительных осадков произошло полегание зерновых культур в СХПК «Мындагай» на площади 98 гектаров. Теперь посевы будут переведены на кормовые цели.

В остальных земледельческих улусах снега не было, дожди шли в Таттинском, Усть-Алданском улусах. В Олекминском, Хангаласском улусах продолжается уборка зерна.