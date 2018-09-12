2018-09-12T05:13:34+03:00
Происшествия

Затяжные дожди и ранний снегопад нанесли огромные убытки фермерам Якутии

На 10 сентября сельхозпредприятия республики собрали всего десять процентов урожая
Поделиться:
В Амгинском районе из-за раннего снегопада введен режим ЧС.В Амгинском районе из-за раннего снегопада введен режим ЧС.
Изменить размер текста:

Из-за затяжных августовских дождей и раннего снега многие сельскохозяйственные предприятия Якутии понесли большие убытки.

Уборочная площадь зерновых культур в республике составляет 9860 га. На 10 сентября фермеры собрали урожай всего с 9,6% площадей.

В минувшие выходные в Амгинском и Мегино-Кангаласском улусах выпал снег, из-за чего зерновые хозяйства понесли огромные убытки. Из-за мокрого снега, выпавшего с 8 по 9 сентября, произошло полегание зерновых и кормовых культур на общей площади 4 663 га.

Как отметил руководитель УСХ Амгинского улуса Ион Кононов, в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации — дожди и снег нанесли большой урон зерновым хозяйствам района. В с. Покровка, Болугур и Эмиссы за два дня выпало 10 см снега, из-за чего сельхозпредприятия понесли огромные убытки. Из засеянных 3 653 гектаров зерновых культур 3 400 гектаров пшеницы, ячменя и овса оказались под снегом. Уборочную кампанию успело начать только хозяйство «Амгинский».

Для определения объема ущерба образована улусная комиссия по обследованию пострадавших посевов, которая выехала на осмотр полей 11 сентября. По итогам осмотра комиссия подготовит необходимые документы по оценке ущерба. В настоящее время в хозяйствах по мере высыхания полей будет произведен пробный запуск зерноуборочных комбайнов. С учетом степени полегания пострадавшие посевы зерновых культур будут убраны. Хозяйства прогнозируют недополучение урожая. После осмотра состояния посевов, будет уточнен прогноз валового сбора зерна.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации будет сохраняться до улучшения ситуации. Дожди в районе прекратились.

В Мегино-Кангаласском улусе из-за выпавшего снега произошло частичное полегание овса на площади на 200 га. Общая площадь зерновых в улусе составляет 1334 га. Оставшиеся посевы зерновых культур на полях СХПК «Тумул», ИП Борисов А.А. в фазе полной спелости, при наступлении погожих дней будут убраны на зерно.

В улусе рассматривается вопрос введения режима повышенной готовности.

В Чурапчинском улусе из-за продолжительных осадков произошло полегание зерновых культур в СХПК «Мындагай» на площади 98 гектаров. Теперь посевы будут переведены на кормовые цели.

В остальных земледельческих улусах снега не было, дожди шли в Таттинском, Усть-Алданском улусах. В Олекминском, Хангаласском улусах продолжается уборка зерна.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Все котельные Якутии запущены в работу
Два якутских фильма участвуют на международном кинофестивале
В Якутии в ДТП погиб ребенок
За движением паромов через Лену можно будет наблюдать через мобильное приложение
На организацию выборов в Якутии потрачено 423 млн рублей
В Амгинском улусе из-за снега ввели режим ЧС
На территории Якутии закрыт пожароопасный сезон
Жительница Якутии украла дорогие духи, чтобы выпить
На следующей неделе выходит выпуск передачи "Орел и решка" о Якутии
Якутяне завоевали медали на межрегиональном турнире по боксу
Камчатка будет поставлять рыбу и морепродукты в Якутию
Жители села Жиганск провели референдум о запрете алкоголя
В Якутии проливные дожди размыли участок дороги "Амга"
В Якутии проливные дожди размыли участок дороги "Амга"
Ученые СВФУ презентуют на ВЭФ биодобавку для спортсменов
Оленекский улус показал лучшую явку на выборах в Якутии
В День города детям-сиротам вручили ключи от новых квартир
Дмитрий Медведев поздравил Айсена Николаева с уверенной победой
На Дне города Александр Панайотов спел неофициальный гимн Якутска
Более 300 тысяч жителей Якутии сделали свой выбор в Единый день голосования
В Якутии на шесть вечера проголосовали 43,85% избирателей
В Якутии проголосовали 33,9% избирателей
На 12.00 в Якутии проголосовали более 117 тысяч избирателей
В Якутске открылись 116 избирательных участков
В Якутске появился фонтан в форме цветка сардана