2018-09-11T06:46:19+03:00
Происшествия

Недельные дожди размыли дороги в Таттинском улусе

В Баягинском наслеге введен режим ЧС
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--Фото: Социальные сети
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Вчера, 10 сентября, дождем размыло дорогу в трех наслегах Таттинского района: Амгинском, Байагинском и Усть — Таттинском.

По информации первого заместителя главы улуса И.Потапова, из-за недельного дождя и снега дороги муниципального и республиканского значения ушли под воду. Поэтому в трёх наслегах — Амгинском, Байагинском, Усть –Таттинском — проезда нет.

По причине бездорожья документы из выборных участков доставляют на танкетках.

В Баягинском наслеге введен режим ЧС в связи с отсутствием проезда по автомобильной дороге, острой нехваткой запасов продуктов питания, лекарств первой необходимости, уменьшением запасов ГСМ, невозможностью перевозки больных и нуждающихся жителей наслега.

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