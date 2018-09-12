Недельные дожди размыли дороги в Таттинском улусе
Вчера, 10 сентября, дождем размыло дорогу в трех наслегах Таттинского района: Амгинском, Байагинском и Усть — Таттинском.
По информации первого заместителя главы улуса И.Потапова, из-за недельного дождя и снега дороги муниципального и республиканского значения ушли под воду. Поэтому в трёх наслегах — Амгинском, Байагинском, Усть –Таттинском — проезда нет.
По причине бездорожья документы из выборных участков доставляют на танкетках.
В Баягинском наслеге введен режим ЧС в связи с отсутствием проезда по автомобильной дороге, острой нехваткой запасов продуктов питания, лекарств первой необходимости, уменьшением запасов ГСМ, невозможностью перевозки больных и нуждающихся жителей наслега.