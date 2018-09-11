2018-09-11T05:30:07+03:00
Звезды

Известный рэпер L’One купил у якутского художника рисунок для обложки нового сингла

Артист записал песню "Эллэй Боотур"
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14 сентября L’One выступит с концертом в Якутске.14 сентября L’One выступит с концертом в Якутске.
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Премьеру новой песни под названием «Эллэй Боотур» рэпер L’One анонсировал в своём инстаграм. Для обложки он использовал арт художника Романа Маркова.

Сингл Левана Горозия-L’One с использованием имени исторического персонажа, известного как прародителя всех якутов, вышел на платформе ITunes. Внимание на себя сразу обращает яркая обложка и название трека, написанного в руническом стиле. Рисунок для сингла рэпер приобрел у якутского художника Романа Маркова.

«Сам L’ONE только что купил у меня рисунок, который я выставил на продажу ещё в мае. Сказать, что я удивлён, ничего не сказать», – так написал он на своей странице в твиттере. Свою работу художник оценил в 5 тысяч рублей.

Роман Марков продал свой рисунок известному рэперу вза 5 тысяч рублей.

Роман Марков продал свой рисунок известному рэперу вза 5 тысяч рублей.

В своих песнях Леван часто говорит о родине, вспомним знаменитую «Якутяночку», клип на песню «С самых низов», который он снял в Якутске. Правда, говоря «Называй Меня Эллэй Боотур!», он неправильно поставил ударение в имени предка якутов.

Совсем скоро L’One приедет с последним концертом в Якутск — 14 сентября он выступит в СК «Дохсун». Этим летом артист объявил о том, что завершает музыкальную карьеру. Альбом L’ONE, который выйдет в следующем году, станет последней работой. А 8 ноября у него состоится большой сольный концерт в «Олимпийском».

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