Озвучены предварительные итоги масштабных выборов в Якутии

СЕГОДНЯ 05:22 2018-09-10T05:32:37+03:00

В Якутии проголосовали более 50% избирателей. Фото: Архив "КП"

Кого и как выбирали жители республики

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«Выборы всех уровней в Якутии состоялись», – констатировал председатель Центризбиркома Якутии Алексей Ефимов, выступая 10 сентября из республиканского медиа-центра с предварительными итогами Единого дня голосования.

Прошедшие выборы стали самыми масштабными в новейшей истории республики. Якутяне выбирали главу республики, 70 народных депутатов в региональный парламент, главу Якутска, депутатов Якутской городской Думы. Кроме того, состоялась 101 выборная кампания на муниципальном уровне – в улусах выбирали глав и депутатов районов и наслегов.

В день выборов во многих районах Якутии выпал снег.

Алексей Ефимов выразил благодарность всем жителям Якутии, которые несмотря на холодную и ненастную погоду, пришли на свои избирательные участки и выразили свою позицию. По предварительным данным ЦИК РС(Я), явка на выборы в Якутии составила 51,1%.

Председатель ЦИК Якутии сообщил, что на выборах главы Якутии убедительную и уверенную победу одержал временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев. После обработки 98% протоколов он набрал 71,9% голосов избирателей.

У Виктора Губарева – 11,9%, Владимира Богданова – 6,45%, Гаврила Парахина – 6% голосов избирателей.

По выборам главы города Якутска пока обработано 87% протоколов. «По предварительным данным, победу одерживает Сардана Авксентьева, которая набрала 39,97% голосов. У ближайшего преследователя Александра Саввинова –32,03%», – сообщил Ефимов.

На многих избирательных участках люди выстраивались в очередь, чтобы проголосовать.Фото: Социальные сети

По выборам депутатского корпуса Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва глава Центризбиркома сообщил, что по пропорциональным спискам следующий партийный расклад: «Единая Россия» набрала 51,29% КПРФ – 19,36%, Справедливая Россия – 16,14%. ЛДПР – 9,45%.

В Единый день голосования состоялись выборы 15 глав районов. По предварительным данным, в Алданском районе победу одержал Северин Поздняков, в Анабарском районе – Иван Семенов, в Верхнеколымском районе – Анастасия Яхонтова, в Горном районе – Никита Андреев, в Кобяйском районе – Иван Левин, в Момском районе– Иван Павлов, в Намском районе– Юрий Слепцов, в Оленекском районе – Александр Иванов, в Таттинском районе – Михаил Соров, в Усть-Алданском районе – Алексей Федотов, в Усть-Майском районе – Александр Антипин, в Усть-Янском районе – Георгий Федоров, в Эвено-Бытантайском районе – Гаврил Горохов.

Алексей Ефимов сообщил, что в двух районах – Мирнинском и Чурапчинском – протоколы полностью не обработаны.

Напомним, официальные итоги выборов Центральная избирательная комиссия Якутии подведет завтра, 11 сентября, в 10 часов утра.