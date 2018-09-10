Якутия привезла на ВЭФ сокровищницу вечной мерзлоты

СЕГОДНЯ 04:33 2018-09-10T04:39:23+03:00

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«Сокровищница вечной мерзлоты» – так называется павильон Якутии на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках IV Восточного экономического форума. Гости экспозиции увидят алмазы, северное сияние и ожившего благодаря цифровым технологиям мамонтенка.

В церемонии открытия павильона приняли участие заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Экспозицию представил и.о. премьера Якутии Владимир Солодов.

Алмазы - еще одна визитная карточка Якутии.

По словам Владимира Солодова, республика имеет возможность стать мировым лидером в области исследования объектов мамонтовой фауны. Это обуславливает создание в Якутии мощного научного центра – Всемирного центра мамонта — с самым современным оборудованием и с возможностью проведения аналитических работ и уникальных исследований, которые невозможно проводить нигде в мире.

В павильоне Якутии можно увидеть крупную коллекцию драгоценных камней и попробовать себя в роли настоящего ювелира: огранить алмаз. А косторезы поделятся секретами мастерства резьбы по мамонтовой кости. Также любой желающий может поучаствовать в игре «По следам мамонта», и с помощью виртуальной реальности перенестись в Якутск 18 века или оказаться в территории вечной мерзлоты.

Гостей встречают красавицы в шикарных национальных нарядах.

Под куполом павильона гости увидят северное сияние – кинетическая инсталляция с использованием технологии проекционного мэппинга. Центральной фигурой павильона будет голограмма мамонта в полный рост, которая расскажет об инвестиционном проекте – «Создание Всемирного центра мамонта» и Всемирной мамонтовом конгрессе, который пройдет в 2019 году в городе Якутске