2018-09-10T04:39:23+03:00
Экономика

Якутия привезла на ВЭФ сокровищницу вечной мерзлоты

Павильон республике на Улице Дальнего Востока выполнен в форме головы мамонта
Поделиться:
«Сокровищница вечной мерзлоты» – так называется павильон Якутии.«Сокровищница вечной мерзлоты» – так называется павильон Якутии.
Изменить размер текста:

«Сокровищница вечной мерзлоты» – так называется павильон Якутии на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках IV Восточного экономического форума. Гости экспозиции увидят алмазы, северное сияние и ожившего благодаря цифровым технологиям мамонтенка.

В церемонии открытия павильона приняли участие заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Экспозицию представил и.о. премьера Якутии Владимир Солодов.

Алмазы - еще одна визитная карточка Якутии.

Алмазы - еще одна визитная карточка Якутии.

По словам Владимира Солодова, республика имеет возможность стать мировым лидером в области исследования объектов мамонтовой фауны. Это обуславливает создание в Якутии мощного научного центра – Всемирного центра мамонта — с самым современным оборудованием и с возможностью проведения аналитических работ и уникальных исследований, которые невозможно проводить нигде в мире.

В павильоне Якутии можно увидеть крупную коллекцию драгоценных камней и попробовать себя в роли настоящего ювелира: огранить алмаз. А косторезы поделятся секретами мастерства резьбы по мамонтовой кости. Также любой желающий может поучаствовать в игре «По следам мамонта», и с помощью виртуальной реальности перенестись в Якутск 18 века или оказаться в территории вечной мерзлоты.

Гостей встречают красавицы в шикарных национальных нарядах.

Гостей встречают красавицы в шикарных национальных нарядах.

Под куполом павильона гости увидят северное сияние – кинетическая инсталляция с использованием технологии проекционного мэппинга. Центральной фигурой павильона будет голограмма мамонта в полный рост, которая расскажет об инвестиционном проекте – «Создание Всемирного центра мамонта» и Всемирной мамонтовом конгрессе, который пройдет в 2019 году в городе Якутске

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В День города детям-сиротам вручили ключи от новых квартир
Дмитрий Медведев поздравил Айсена Николаева с уверенной победой
На Дне города Александр Панайотов спел неофициальный гимн Якутска
Более 300 тысяч жителей Якутии сделали свой выбор в Единый день голосования
В Якутии на шесть вечера проголосовали 43,85% избирателей
В Якутии проголосовали 33,9% избирателей
На 12.00 в Якутии проголосовали более 117 тысяч избирателей
В Якутске открылись 116 избирательных участков
В Якутске появился фонтан в форме цветка сардана
Турпоток из Якутска в Сочи снизился более чем в 3 раза
В Якутии сотрудник банка обокрал пенсионера
В Усть-Алданском улусе сгорела котельная
В центре Якутска открыли доску «Почетные граждане города»
В Якутске стартовали Дни документального кино
В Якутии за ходом выборов будут следить 2000 наблюдателей
Трое якутян вышли в полуфинал турнира Коркина
Юным якутянам не было равных на чемпионате мира по бразильским шашкам
Учёные исследуют парниковые газы в атмосфере над Якутском
Якутия на ВЭФ подпишет договор с "Росатомом"
В Якутске вводятся школьные транспортные карты нового образца
В Якутске художница расписала в стиле стрит-арт здание аптеки
В Олекминске открыли новый кинотеатр
В Якутске пройдет акция донорства костного мозга
В Якутске появилась двадцатая теплая остановка
В Якутии лесные пожары пошли на убыль
В Якутске начался отопительный сезон
Священный табун мифических лошадей презентуют 8 сентября
В Якутии старое колесо обозрения работало с нарушениями
В Якутске на ярмарке здоровья проконсультируют узкие специалисты