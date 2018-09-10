2018-09-10T04:15:37+03:00
Политика

Айсен Николаев уверенно побеждает на выборах главы Якутии

За него проголосовали более 74% избирателей
Поделиться:
Айсен Николаев заручился поддержкой абсолютного большинства избирателей Якутии.Айсен Николаев заручился поддержкой абсолютного большинства избирателей Якутии.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

По предварительным данным ЦИК РС (Я), на 09.30 по якутскому времени на выборах главы Якутии за Айсена Николаева проголосовали более 74% избирателей. Обработано 93,7% протоколов.

На втором месте — Виктор Губарев (12,34%), на третьем — Владимир Богданов (6,67%), на четвертом — Гаврил Парахин (6,26%).

Комиссии продолжают подсчет голосов — обработано более 90 % протоколов.

На выборах в Ил Тумэн впереди «Единая Россия», за ее кандидатов отдано 58,39% голосов. На втором месте — КПРФ (19,07%), затем «Справедливая Россия» (15,99%), замыкает четверку ЛДПР(9,15%).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юнус-Бек Евкуров: Терроризм мы побороли, трёхсменку в школах - тоже, ввели 500 объектов. Теперь - закрепиться, и - дальше, вперед!
Об этом глава Ингушетии, генерал-майор, Герой России, в третий раз избранный руководителем республики, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
В День города детям-сиротам вручили ключи от новых квартир
Дмитрий Медведев поздравил Айсена Николаева с уверенной победой
На Дне города Александр Панайотов спел неофициальный гимн Якутска
Более 300 тысяч жителей Якутии сделали свой выбор в Единый день голосования
В Якутии на шесть вечера проголосовали 43,85% избирателей
В Якутии проголосовали 33,9% избирателей
На 12.00 в Якутии проголосовали более 117 тысяч избирателей
В Якутске открылись 116 избирательных участков
В Якутске появился фонтан в форме цветка сардана
Турпоток из Якутска в Сочи снизился более чем в 3 раза
В Якутии сотрудник банка обокрал пенсионера
В Усть-Алданском улусе сгорела котельная
В центре Якутска открыли доску «Почетные граждане города»
В Якутске стартовали Дни документального кино
В Якутии за ходом выборов будут следить 2000 наблюдателей
Трое якутян вышли в полуфинал турнира Коркина
Юным якутянам не было равных на чемпионате мира по бразильским шашкам
Учёные исследуют парниковые газы в атмосфере над Якутском
Якутия на ВЭФ подпишет договор с "Росатомом"
В Якутске вводятся школьные транспортные карты нового образца
В Якутске художница расписала в стиле стрит-арт здание аптеки
В Олекминске открыли новый кинотеатр
В Якутске пройдет акция донорства костного мозга
В Якутске появилась двадцатая теплая остановка
В Якутии лесные пожары пошли на убыль
В Якутске начался отопительный сезон
Священный табун мифических лошадей презентуют 8 сентября
В Якутии старое колесо обозрения работало с нарушениями
В Якутске на ярмарке здоровья проконсультируют узкие специалисты