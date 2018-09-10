Айсен Николаев уверенно побеждает на выборах главы Якутии

СЕГОДНЯ 04:09 2018-09-10T04:15:37+03:00

За него проголосовали более 74% избирателей

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По предварительным данным ЦИК РС (Я), на 09.30 по якутскому времени на выборах главы Якутии за Айсена Николаева проголосовали более 74% избирателей. Обработано 93,7% протоколов.

На втором месте — Виктор Губарев (12,34%), на третьем — Владимир Богданов (6,67%), на четвертом — Гаврил Парахин (6,26%).

Комиссии продолжают подсчет голосов — обработано более 90 % протоколов.

На выборах в Ил Тумэн впереди «Единая Россия», за ее кандидатов отдано 58,39% голосов. На втором месте — КПРФ (19,07%), затем «Справедливая Россия» (15,99%), замыкает четверку ЛДПР(9,15%).