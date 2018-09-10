2018-09-10T04:09:02+03:00
Политика

Впервые мэром Якутска может стать женщина

Озвучены предварительные итоги голосования
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По предварительным данным на выборах мэра Якутска побеждает Сардана Авксентьева.По предварительным данным на выборах мэра Якутска побеждает Сардана Авксентьева.
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По предварительным данным Якутской ТИК на 7.00 на выборах главы Якутска побеждает Сардана Авксентьева. За кандидата от «Партии возрождения России» отдали голоса 40,46% избирателей. Обработаны данные 84 из 116 участковых комиссий, это 72,% протоколов.

На втором месте – Александр Саввинов (30,96%), третий — Иван Степанов (7,48%), далее идут Микаэл Заболотный (7,42%), Владислав Теппор (7,42%), Сергей Асютин (2,29%), Иван Комаров (2,28%), Игорь Любарский (1,15%), замыкает список Степан Подаруев (0,87%).

На выборах в Якутскую городскую думу лидирует партия «Единая Россия» (33,03%), на втором месте КПРФ (22,71%), третья «Справедливая Россия» — 20,63%, ЛДПР(9,44%), «Гражданская платформа» (6,24%) и партия «Родина» (3,29).

Участие в выборах приняли более 44 % горожан.

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