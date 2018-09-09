2018-09-09T06:03:09+03:00
Общество

В Якутске презентовал ленд-арт объект "Священный табун мифических лошадей"

Необычную инсталляцию создавали в течение полутора месяцев
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По замыслу должно быть 99 лошадей, но их сплели больше.По замыслу должно быть 99 лошадей, но их сплели больше.Фото: ЯСИА
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В селе Владимировка открыли ленд-арт «Священный табун мифических лошадей», который создавали в течение полутора месяцев команда профессионалов и волонтеров под руководством художника Николая Полисского.

В течение нескольких недель помощники Николая Полисского и все желающие — местные жители, школьники и волонтеры — конструировали тальниковых лошадей на территории села Владимировка.

Как сообщалось ранее, объект должен был состоять из 99 лошадей из тальника, однако, как утверждают создатели, фигур «сплели» больше.

Торжественное открытие ленд-арта состоялось в рамках празднования Дня города. Мифический табун также украсили ленточками и оборудовали подсветкой. «Когда мы выбирали место для объекта, оказавшись здесь, я увидел космический пейзаж. Мне не составило труда разработать проект. Но в первую очередь это ваш проект — нам помогли много людей, которые приезжали сюда, и без них ничего бы не состоялось«, — поделился автор Николай Полисский.

В темное время суток мифические лошади излучают свет. Фото: ЯСИА

В темное время суток мифические лошади излучают свет.Фото: ЯСИА

На открытии присутствовал врио главы Якутии Айсен Николаев, который следил за всем процессом с момента презентации проекта до финишного результата: «Это очень важное для культурного пространства города событие. Объект, придуманный Николаем Полисским, резко повышает стоимость культурного багажа нашего города«.

Первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин выразил надежду, что горожане продолжат идею художника и будут добавлять новые фигуры.

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