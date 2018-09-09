2018-09-09T04:08:23+03:00
Политика

В Якутии начались беспрецедентные по машстабности выборы

Якутянам предстоит выбрать главу республики, мэра Якутска, депутатов и глав поселений
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С раннего утра якутяне приступили к голосованию.С раннего утра якутяне приступили к голосованию.
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Сегодня, 9 сентября, в 8.00 часов утра в Якутии стартовал Единый день голосования. Во всех населённых пунктах республики открылись участковые избирательные комиссии.

Якутяне получат на руки сразу несколько бюллетеней для голосования. Как заявили ранее в Центризбиркоме республики, 9 сентября всего состоится 101 избирательная кампания на муниципальном уровне и один местный референдум о полном запрете продажи алкогольной продукции на территории села Жиганск.

В Единый день голосования жителям республики предстоит избрать главу Республики Саха (Якутия), народных депутатов республики, главу столицы региона и депутатов Якутской городской Думы.

В 15 районах будут избирать глав, в 22 районах пройдут выборы представительных органов. Кроме того, в двух улусах состоятся дополнительные выборы депутатов районных Советов, а в Томпонском улусе — повторные выборы депутатов представительного органа. В 20-и поселениях определятся с главами, также в семи поселениях изберут местных депутатов, сообщает пресс-служба правительства.

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