В Якутске стартовал международный турнир Коркина
Сегодня в Якутске стартовал XI Международный турнир по вольной борьбе имени Дмитрия Коркина. Всего в турнире примут участие 263 спортсмена, представляющие 33 страны мира. Среди них чемпион Олимпийских игр в Рио Сослан Рамонов, многократный чемпион мира, призер Олимпиады Франк Чамизо, призер Олимпийских игр Реи Хигучи и многие другие.
Главный тренер сборной РФ по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отметил, что от результатов, которые борцы покажут в ходе турнира Коркина, во многом зависит их попадание в сборную России. Напомним, турнир стал одним из сильнейших по составу борцов: 17 спортсменов — чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр. По количеству спортсменов самая многочисленная сборная — у Якутии.
Медали разыграют в разных весовых категориях.
«Мы приехали на турнир Коркина. Скоро стартует чемпионат мира, сборная еще не сформировалась. Поэтому от этих соревнований многое зависит, будем смотреть, кто и как себя покажет в борьбе с основными соперниками», — сказал Тедеев.
Схватки будут обслуживать судьи из России и других стран мира. Для тех, кто не сможет посмотреть схватки в «Триумфе», будет организована прямая трансляция турнира Национальной вещательной компанией «Саха»