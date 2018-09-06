2018-09-06T04:22:39+03:00
Телевидение

Выпуск передачи "Орел и решка", посвященный Якутску, покажут 18 сентября

Съемочная бригада летом посетила самые популярные у туристов места
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Ведущая Жанна Бадоева была поражены якутскими ледниками.Ведущая Жанна Бадоева была поражены якутскими ледниками.
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Выпуск передачи «Орел и Решка» про наш город телезрители смогут увидеть на телеканале «Пятница!» меньше чем через две недели. 18 сентября мы увидим, какие впечатления вызвали у съёмочной команды наши достопримечательности.

Ранее сообщалось, что передача выйдет 11 сентября, однаковыпуск перенесли на неделю. Напомним, что съемочная команда посетила национальный праздник «Ысыах Туймаады-2018», Царство вечной мерзлоты, ледник Булуус и другие популярные у туристов места.

Фанаты передачи гадают, какое впечатление о себе оставил Якутск.

Фанаты передачи гадают, какое впечатление о себе оставил Якутск.

Вести данный выпуск будут Жанна Бадоева и Ольга Антипова. Во время съёмок Бадоева назвала Якутию невероятным местом, которое не похоже ни на что в России. Больше всего она была поражена нетающим ледником Булуус. «Я облетела полмира, а сегодня побывала первый раз жизни на леднике. На улице +22! Это непередаваемое зрелище и ощущение! Якутия умеет удивлять», — написала она тогда в своём инстаграм.

Выпуск программы о Якутске станет одной из двадцати серий, посвященных российским городам. Кроме Якутска, съёмочная команда побывала на Алтае, в Казани, Краснодаре, Сахалине, Сочи, Ярославле и других городах.

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