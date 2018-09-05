2018-09-05T05:54:43+03:00
Общество

День города 2018: Куда сходить на день рождения Якутска

Концерт Александра Панайотова и победителей проекта "Танцы", конкурсы, театрализованные представления, праздничный салют - для якутян подготовили интересную программу празднования
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День города завершится праздничным салютом.День города завершится праздничным салютом.Фото: ЯСИА
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7 сентября (пятница)

15.00 #ВместеЯрче! - фестиваль энергосбережения.

Место проведения: площадь Орджоникидзе

11.00 Открытие пространства коллективной работы «Точка кипения».

Место проведения: КГФ, 2 этаж, пр.Ленина, 1

14.00 Открытие объекта Хомус стрит-арт.

Место проведения: ул.Кузьмина, 10

16.00 Открытие арт-объекта «Арктическая космогония».

Место проведения: ул. К.Уткина, д. 5, сквер исторического парка "Россия - моя история"

19.00 Большой кубок КВН ко Дню города.

Место проведения: КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»

8 сентября (суббота)

В Якутске развернутся многочисленные ярмарки и выставки.

В Якутске развернутся многочисленные ярмарки и выставки.

10.00-14.00 Ярмарка здоровья.

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского

10.00 Турнир по настольному теннису

Место проведения: ФМ «Дохсун»

10.00 «Читай-город» программа МКУ ЦБС:

- Торжественное открытие программы «Здравствуй, Якутск

- «Что может библиотека?» экспозиции библиотек

- «Литературное ЭМОДЗИ» семейный конкурс

- «Поиграем?» игровая арена

- «Имеем честь предложить» библиоакция

- «Якутск в коллекциях» уголок городского коллекционера

- «Горячая десятка» книжная лотерея-розыгрыш

- «Подходи, налетай, забирай!» книжный развал

- «Я люблю читать!» флешмоб

- Шоу «Клуб ГОРОЖАНИН и его друзья»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

10.00 Одиночная смешанная эстафета по кросс-биатлону среди любителей.

Место проведения: ПКиО

10.00 Блиц-турнир по шахматам.

Место проведения: шахматно-шашечный центр

11.00 Торжественное открытие объекта «Сквер труженикам тыла».

Место проведения: ул. Курашова

11.00 Кубок Главы по бильярдному спорту «Свободная пирамида».

Место проведения: БК «Леман»

11.00 «Якутск: история под ногами» выставка археологических находок

Место проведения: надвратная башня Якутского острога

11.00 Фестиваль Ухи.

Место проведения: этно-усадьба Атласовых

12.00 – 13.00 Подведение итогов городского конкурса «Трудовая слава строителей».

Место проведения: площадь Орджоникидзе

13.00 «Город детства моего» программа вокального объединения «Кыырай» и ансамбля бального танца «Комус куьун»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

14.00 «С любовью городу!» концертная программа студии «Добун»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

14.00 День варенья

Место проведения: ЭЭК «Чочур Муран»

15.00 «Dance Сity» программа студии танцев «Level Up»

Место проведения: площадь Орджоникидзе

16.00 Запуск наружного видеонаблюдения с якутской телебашни в рамках проекта «Безопасный город»

Место проведения: Октябрьский округ

16.00 «Любимый сердцу город!» праздничная программа РККиИ

Место проведения: площадь Орджоникидзе

17.00 «Здравствуй, Якутск!» праздничная программа Саины

Место проведения: площадь Орджоникидзе

18.00 «День города вместе с друзьями» юбилейный концерт группы «Перекати-поле»

Место проведения: площадь Ленина

19.00 Открытие ленд-арта «Священный табун мифических лошадей».

Место проведения: с.Владимировка

21.00 «Якутск – город возможностей» световое проекционное шоу

Место проведения: площадь Ленина

9 сентября (воскресенье)

Александр Панайотов поздравит жителей Якутск с праздником.

Александр Панайотов поздравит жителей Якутск с праздником.

10.00 Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей.

Место проведения: ул.Аржакова

10.00 Торжественный праздничный молебен, посвященный Дню города.

Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова

Место проведения: ул. Чернышевского

10.45 Возложение цветов к памятнику русскому путешественнику, землепроходцу, воеводе, исследователю Сибири Петру Бекетову (по отдельному сценарию)

Место проведения: ул.Кирова

11.00

«Якутск в былые годы. Горожане.» передвижная фотовыставка

Место проведения: площадь Ленина

11.00 «Вкусноград» - ярмарка-выставка кулинарного искусства и продукции предприятий общественного питания

Место проведения: Старый город.

11.00 «Созвездие мастеров» - фестиваль авторских идей:

- «Деларук» выставка мастеров прикладного творчества;

- «Эко-город» новая жизнь старым вещам;

- выставка молодых модельеров ОО «Саха танаьа»;

- выставка самодеятельных художников;

-фотовыставка «Старые традиции в современном мире»;

«Формула рукоделия» мастер-классы;

«Старинный Якутск» - интерактивная выставка коллекционеров.

Место проведения: Старый город

12.00 «История в окнах» театрализованная квест-игра

Место проведения: Старый город

12.00 «Знакомый сердцу уголок» - фотоателье на фоне исторических мест, рисунки художников-портретистов

Место проведения: Старый город.

12.00 «Столица – град Якутск. Назад в прошлое» - программа Национальной библиотеки РС(Я).

Место проведения: площадь Ленина

12.00 Чествование молодоженов и золотых юбиляров.

Итоги фотоконкурса «Якутск - глазами горожан».

Итоги фотомарафона «Якутск из моего окна».

Итоги проекта «Битва блогеров»

Место проведения: площадь Ленина

12.00 «Якутск начинается с тебя» - фотовыставка компании ПАО «Мегафон».

Место проведения: площадь Ленина

13.00 «Пою о тебе, мой Якутск!» праздничная программа.

Место проведения: площадь Ленина

13.00 «Меняющийся Якутск» персональная выставка Ивана Кривогорницына

Место проведения: ул.Аммосова

13.00 «Якутск - город будущего» - конкурс рисунков на асфальте среди детей.

Место проведения: площадь Ленина

13.00 «И в сердце, и в песне – любимый Якутск!» - концертная программа самодеятельных коллективов

Место проведения: Старый город

13.00 - «Площадь веселья» праздничный концерт учащихся ДДТ;

- «Музей преображения» фотозона (рамка из инстаграмм, карандаши с доской, тантамареска, историческая);

- «Переулок развлечений» пазл с изображением силуэта города и цифрами 386;

- «Дом Эйнштейна» научное шоу или «Парк скорости» прокат на самодельном транспорте;

- «Улица хитрости» игра в крестики-нолики на асфальте;

- «Спортивная аллея» турнир по шашкам;

- «Загадочный сквер» викторина о городе.

Место проведения: площадь Дворца детского творчества

13.00 «Город Якутск – город Счастья!» - программа веселых аниматоров;

- «Любимому Якутску посвящается…» праздничный концерт;

- «Наш город» конкурс рисунков;

- «Свободный микрофон» поздравления горожан городу Якутску

Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха»

14.00 «Якутск молодой» молодежная праздничная программа

Место проведения: площадь Ленина

14.00 «Творческий микрофон» - народный конкурс песен и стихов о г. Якутске.

Место проведения: Старый город

15.00 «История в окнах» театрализованная квест-игра

Место проведения: Старый город

15.00 Торжественное вручение ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам.

Место проведения: ул. Воинская 9/2, корпус 1

15.00 «Умнуллубат сулустар» праздничная программа самодеятельных артистов

Место проведения: Старый город

15.00 «Дьоhун мааны Дьокуускайым» концертная программа мелодистов.

Место проведения: площадь Дружбы

15.00 «Любимый город детства» программа доктора САРО.

Место проведения: площадь Дворца детства

15.00 «С днем рождения, Якутск!» праздничная программа компании «САХА-КАРД»

Место проведения: стадион «Туймаада»

16.00 «Танцующий город» программа танцевальных коллективов

Место проведения: площадь Ленина

16.00 «Уоттаах туунну Дьокуускай» танцевально-развлекательная программа

Место проведения: Старый город

16.00 «Дьол, ырыа куората - Дьокуускай» праздничная программа ГВА «Туймаада»

Место проведения: площадь Дружбы

17.00 Торжественное открытие сквера «Бульвар Учителя»

Место проведения: ул. Ярославского, 32

17.00 «Дьокуускайга оьуокай» праздничный осуохай

Место проведения: площадь Дружбы

17.00 «Дьокуускай – дьол, ырыа биьигэ» концерт вокальной студии «Арыллыы»

Место проведения: Старый город

17.00 «Истиий дуу байааным ырыатын» концерт баянной песни.

Место проведения: Старый город

17.00 «Hallaan rave» молодежная программа.

Место проведения: площадь Ленина

18.00 «ZAVODной Якутск!» праздничная программа школы-студии современного танца «ZAVOD»

Место проведения: площадь Ленина

19.00 «Золотая осень» программа «Ностальжи»

Место проведения: Старый город

19.00 Концерт артиста российской эстрады Александра Панайотова и победителей проекта «Танцы» на ТНТ.

Место проведения: площадь Ленина

21.00 «Славлю тебя, мой Якутск!» - праздничная программа.

Место проведения: памятник Петру Бекетову

22.00 «С днем рождения, любимый город!» - праздничный фейерверк

Место проведения: памятник Петру Бекетову

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