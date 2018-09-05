День города 2018: Куда сходить на день рождения Якутска
7 сентября (пятница)
15.00 #ВместеЯрче! - фестиваль энергосбережения.
Место проведения: площадь Орджоникидзе
11.00 Открытие пространства коллективной работы «Точка кипения».
Место проведения: КГФ, 2 этаж, пр.Ленина, 1
14.00 Открытие объекта Хомус стрит-арт.
Место проведения: ул.Кузьмина, 10
16.00 Открытие арт-объекта «Арктическая космогония».
Место проведения: ул. К.Уткина, д. 5, сквер исторического парка "Россия - моя история"
19.00 Большой кубок КВН ко Дню города.
Место проведения: КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»
8 сентября (суббота)
В Якутске развернутся многочисленные ярмарки и выставки.
10.00-14.00 Ярмарка здоровья.
Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского
10.00 Турнир по настольному теннису
Место проведения: ФМ «Дохсун»
10.00 «Читай-город» программа МКУ ЦБС:
- Торжественное открытие программы «Здравствуй, Якутск!»
- «Что может библиотека?» экспозиции библиотек
- «Литературное ЭМОДЗИ» семейный конкурс
- «Поиграем?» игровая арена
- «Имеем честь предложить» библиоакция
- «Якутск в коллекциях» уголок городского коллекционера
- «Горячая десятка» книжная лотерея-розыгрыш
- «Подходи, налетай, забирай!» книжный развал
- «Я люблю читать!» флешмоб
- Шоу «Клуб ГОРОЖАНИН и его друзья»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
10.00 Одиночная смешанная эстафета по кросс-биатлону среди любителей.
Место проведения: ПКиО
10.00 Блиц-турнир по шахматам.
Место проведения: шахматно-шашечный центр
11.00 Торжественное открытие объекта «Сквер труженикам тыла».
Место проведения: ул. Курашова
11.00 Кубок Главы по бильярдному спорту «Свободная пирамида».
Место проведения: БК «Леман»
11.00 «Якутск: история под ногами» выставка археологических находок
Место проведения: надвратная башня Якутского острога
11.00 Фестиваль Ухи.
Место проведения: этно-усадьба Атласовых
12.00 – 13.00 Подведение итогов городского конкурса «Трудовая слава строителей».
Место проведения: площадь Орджоникидзе
13.00 «Город детства моего» программа вокального объединения «Кыырай» и ансамбля бального танца «Комус куьун»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
14.00 «С любовью городу!» концертная программа студии «Добун»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
14.00 День варенья
Место проведения: ЭЭК «Чочур Муран»
15.00 «Dance Сity» программа студии танцев «Level Up»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
16.00 Запуск наружного видеонаблюдения с якутской телебашни в рамках проекта «Безопасный город»
Место проведения: Октябрьский округ
16.00 «Любимый сердцу город!» праздничная программа РККиИ
Место проведения: площадь Орджоникидзе
17.00 «Здравствуй, Якутск!» праздничная программа Саины
Место проведения: площадь Орджоникидзе
18.00 «День города вместе с друзьями» юбилейный концерт группы «Перекати-поле»
Место проведения: площадь Ленина
19.00 Открытие ленд-арта «Священный табун мифических лошадей».
Место проведения: с.Владимировка
21.00 «Якутск – город возможностей» световое проекционное шоу
Место проведения: площадь Ленина
9 сентября (воскресенье)
Александр Панайотов поздравит жителей Якутск с праздником.
10.00 Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей.
Место проведения: ул.Аржакова
10.00 Торжественный праздничный молебен, посвященный Дню города.
Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова
Место проведения: ул. Чернышевского
10.45 Возложение цветов к памятнику русскому путешественнику, землепроходцу, воеводе, исследователю Сибири Петру Бекетову (по отдельному сценарию)
Место проведения: ул.Кирова
11.00
«Якутск в былые годы. Горожане.» передвижная фотовыставка
Место проведения: площадь Ленина
11.00 «Вкусноград» - ярмарка-выставка кулинарного искусства и продукции предприятий общественного питания
Место проведения: Старый город.
11.00 «Созвездие мастеров» - фестиваль авторских идей:
- «Деларук» выставка мастеров прикладного творчества;
- «Эко-город» новая жизнь старым вещам;
- выставка молодых модельеров ОО «Саха танаьа»;
- выставка самодеятельных художников;
-фотовыставка «Старые традиции в современном мире»;
«Формула рукоделия» мастер-классы;
«Старинный Якутск» - интерактивная выставка коллекционеров.
Место проведения: Старый город
12.00 «История в окнах» театрализованная квест-игра
Место проведения: Старый город
12.00 «Знакомый сердцу уголок» - фотоателье на фоне исторических мест, рисунки художников-портретистов
Место проведения: Старый город.
12.00 «Столица – град Якутск. Назад в прошлое» - программа Национальной библиотеки РС(Я).
Место проведения: площадь Ленина
12.00 Чествование молодоженов и золотых юбиляров.
Итоги фотоконкурса «Якутск - глазами горожан».
Итоги фотомарафона «Якутск из моего окна».
Итоги проекта «Битва блогеров»
Место проведения: площадь Ленина
12.00 «Якутск начинается с тебя» - фотовыставка компании ПАО «Мегафон».
Место проведения: площадь Ленина
13.00 «Пою о тебе, мой Якутск!» праздничная программа.
Место проведения: площадь Ленина
13.00 «Меняющийся Якутск» персональная выставка Ивана Кривогорницына
Место проведения: ул.Аммосова
13.00 «Якутск - город будущего» - конкурс рисунков на асфальте среди детей.
Место проведения: площадь Ленина
13.00 «И в сердце, и в песне – любимый Якутск!» - концертная программа самодеятельных коллективов
Место проведения: Старый город
13.00 - «Площадь веселья» праздничный концерт учащихся ДДТ;
- «Музей преображения» фотозона (рамка из инстаграмм, карандаши с доской, тантамареска, историческая);
- «Переулок развлечений» пазл с изображением силуэта города и цифрами 386;
- «Дом Эйнштейна» научное шоу или «Парк скорости» прокат на самодельном транспорте;
- «Улица хитрости» игра в крестики-нолики на асфальте;
- «Спортивная аллея» турнир по шашкам;
- «Загадочный сквер» викторина о городе.
Место проведения: площадь Дворца детского творчества
13.00 «Город Якутск – город Счастья!» - программа веселых аниматоров;
- «Любимому Якутску посвящается…» праздничный концерт;
- «Наш город» конкурс рисунков;
- «Свободный микрофон» поздравления горожан городу Якутску
Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха»
14.00 «Якутск молодой» молодежная праздничная программа
Место проведения: площадь Ленина
14.00 «Творческий микрофон» - народный конкурс песен и стихов о г. Якутске.
Место проведения: Старый город
15.00 «История в окнах» театрализованная квест-игра
Место проведения: Старый город
15.00 Торжественное вручение ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам.
Место проведения: ул. Воинская 9/2, корпус 1
15.00 «Умнуллубат сулустар» праздничная программа самодеятельных артистов
Место проведения: Старый город
15.00 «Дьоhун мааны Дьокуускайым» концертная программа мелодистов.
Место проведения: площадь Дружбы
15.00 «Любимый город детства» программа доктора САРО.
Место проведения: площадь Дворца детства
15.00 «С днем рождения, Якутск!» праздничная программа компании «САХА-КАРД»
Место проведения: стадион «Туймаада»
16.00 «Танцующий город» программа танцевальных коллективов
Место проведения: площадь Ленина
16.00 «Уоттаах туунну Дьокуускай» танцевально-развлекательная программа
Место проведения: Старый город
16.00 «Дьол, ырыа куората - Дьокуускай» праздничная программа ГВА «Туймаада»
Место проведения: площадь Дружбы
17.00 Торжественное открытие сквера «Бульвар Учителя»
Место проведения: ул. Ярославского, 32
17.00 «Дьокуускайга оьуокай» праздничный осуохай
Место проведения: площадь Дружбы
17.00 «Дьокуускай – дьол, ырыа биьигэ» концерт вокальной студии «Арыллыы»
Место проведения: Старый город
17.00 «Истиий дуу байааным ырыатын» концерт баянной песни.
Место проведения: Старый город
17.00 «Hallaan rave» молодежная программа.
Место проведения: площадь Ленина
18.00 «ZAVODной Якутск!» праздничная программа школы-студии современного танца «ZAVOD»
Место проведения: площадь Ленина
19.00 «Золотая осень» программа «Ностальжи»
Место проведения: Старый город
19.00 Концерт артиста российской эстрады Александра Панайотова и победителей проекта «Танцы» на ТНТ.
Место проведения: площадь Ленина
21.00 «Славлю тебя, мой Якутск!» - праздничная программа.
Место проведения: памятник Петру Бекетову
22.00 «С днем рождения, любимый город!» - праздничный фейерверк
Место проведения: памятник Петру Бекетову