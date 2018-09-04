Якутский фильм «Царь-птица» получил приз Монреальского кинофестиваля

СЕГОДНЯ 05:01 2018-09-04T05:20:48+03:00

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Драматическая картина якутского режиссёра Эдуарда Новикова была удостоена приза за лучшую художественность конкурсной программы Монреальского кинофестиваля.

Фильм якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица» был отобран в основную конкурсную программу 42-го Монреальского кинофестиваля, который проходил с 23 августа по 3 сентября в Канаде. «Царь-птица» попала в категорию полнометражных фильмов вместе с 23 картинами из 18 стран. Картина получила приз за художественный вклад.

Режиссер фильма Эдуард Новиков.

Как и было обещано ранее, осенью якутский фильм, завоевавший мировое признание, выходит в прокат. Посмотреть «Царь-птицу» можно во всех кинотеатрах с 19 сентября. Билеты на сеансы появятся в продаже с завтрашнего дня.

Ранее драма Эдуарда Новикова была представлена в конкурсной программе II Чукотского международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон», в основной программе фестиваля «Окно в Европу» в Выборге, на кинорынке «Евразия» в Казахстане, а в июле этого года режиссёр стал лучшим на «Хрустальном источнике» в Ессентуках. Высшей наградой якутского фильма сейчас является Гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля.