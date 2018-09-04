В Якутии нашли еще одного пещерного львенка

СЕГОДНЯ 03:34 2018-09-04T03:40:42+03:00

Он был обнаружен в нескольких метрах от места, где в прошлом году был найден другой детеныш пещерного льва

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В Абыйском районе Якутии найдены останки еще одного пещерного львенка. Находка сделана вблизи реки Тирехтях, в нескольких метрах от места, где в прошлом году был найден другой детеныш пещерного льва. Ученые не исключают, что оба котенка могут быть из одного помета.

Как сообщил сотрудник Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Валерий Плотников, львенка нашел местный недропользователь Павел Ефимов в 15-ти метрах от места прошлогодней находки.

«Тушка целая, остались целы мягкие ткани, шерсть, длинный хвост. Львенку не больше месяца. Есть предположение, что это брат или сестра котенка, найденного в прошлом году — местонахождение очень близкое», — прокомментировал находку Плотников. Более подробную информацию ученые обещают озвучить после окончания раскопок.

Сейчас в местности Тирехтях работает экспедиция Discovery, которая снимает документальный фильм о мамонтовой фауне. В группе — ученые из Швеции, США, Великобритании и Якутии. Помимо львенка ученые нашли также тушу древней лошади и скелет шерстистого мамонта. Сейчас научная группа занимается раскопками, для изучения в Якутск находки будут доставлены зимой.

Помимо раскопок, они проводят комплексные исследования местности, в которой зафиксировано множество костных останков бизонов, лошадей, мамонтов, росомах и других хищников

Львята Уян и Дина стали первым случаем находки замороженных туш.Фото: ЯСИА

Отметим, что это третья находка пещерных львят и четвертый котенок, найденный в Якутии. Примечательно, что все находки сделаны на территории Абыйского района. Первые два львенка были найдены в 2015 году в месте естественного обрушения берега реки Уяндина — притока Индигирки. Они получили имена Уян и Дина — по месту, где были найдены. В 2017 году еще один львенок был найден вблизи реки Тирехтях, там же, где сделана нынешняя находка. По оценке палеонтологов, его сохранность намного лучше, чем у пары, найденной двумя годами ранее.