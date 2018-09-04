Главная экологическая лаборатория Якутии подтвердила отсутствие ядовитых веществ в Вилюе

СЕГОДНЯ 03:10 2018-09-04T03:26:14+03:00

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Представители Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга (РИАЦЭМ) в ходе встреч с жителями улусов рассказали о результатах лабораторных исследований проб воды реки Вилюй, которые забирались ими ежедневно в населённых пунктах ниже по течению от устья реки Малой Ботуобии.

Экологи РИАЦЭМ подтвердили отсутствие токсичных химических веществ в пробах реки Вилюй.

Сравнительный анализ проб воды показывает многократное снижение за последние 15 дней (с 20 августа) концентрации взвешенных веществ по мере прохождения фронта загрязнённой воды. В частности, в районе поселений Сюльдюкар, Сунтары, Нюрбы концентрация взвешенных веществ снизилась в 8-10 раз. Пробы, взятые рядом с поселением Тюбяй-Жархан, ещё находятся в работе.

Ранее специалисты экологического центра АЛРОСА неоднократно указывали, что основное загрязнение воды реки Ирелях связано с попаданием в них взвешенных веществ природного происхождения – илом, песком, размывами берегов. Как утверждают специалисты, очищение водных объектов от взвесей происходит естественным образом путем их осаждения.

Никаких химикатов, реагентов или других опасных для жизни компонентов в воде из дражных полигонов не содержится – в разработке Иреляхского месторождения они не используются. АЛРОСА применяет метод люминисцентной сепарации (просветка породы и отделение алмазов), так что песок, который проходит через драги, возвращается в первоначальном виде, без каких-либо примесей или химикатов.

- Пробы РИАЦЭМ показывают снижение концентрации металлов в 3-5 раз. Повышенное содержание металлов в воде исследуемых водотоков имеет исключительно природный характер. Многолетнее наблюдение за составом почв и грунтов, пробы которых отобраны на территории Западной Якутии, свидетельствует о том, что эти металлы содержатся в составе горных пород и в результате естественных процессов выщелачивания поступают в природные воды, а затем аккумулируются в донных отложениях, - сообщили в пресс-службе компании.