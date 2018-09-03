СЕГОДНЯ 06:04 2018-09-03T06:07:52+03:00

Ученые предполагают, что рисунки были нанесены охрой 1-2 тысячи лет назад до нашей эры

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Впервые за всю историю Якутии на территории долины Туймаада недалеко от Якутска найдены писаницы древних людей. Ученые предполагают, что рисунки были нанесены охрой 1-2 тысячи лет назад до нашей эры.

Считалось, что на территории трех долин нет писаниц древних людей. Это предположение опроверг сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук Руслан Кириллин, который случайно наткнулся на «разрисованный останец» во время охоты на рябчиков.

Он сфотографировал скалу, на которых были изображены семь антропоморфных фигур. Среди них можно отчетливо рассмотреть молящегося человека и шамана с бубном. Фотодоказательство ученый отправил своему знакомому старшему научному сотруднику отдела археологии и этнографии института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Виктору Дьяконову.

Сейчас идет работа по расшифровке древних рисунков.

По его словам на останце могут быть изображены не только люди, но божества. «Древние люди почитали каменные останцы как вместилище духов местности — они считали, что эти духи находятся в скале«, — отметил он.

Дьяконов определил, что изображения относятся к Усть-Мильской или Белькачинской культуре, это значит, что рисунки были нанесены примерно 1-2 тысячи лет назад до нашей эры.

Сейчас идет работа над изучением и расшифровкой древнего послания, которое может рассказать о быте и верованиях древних людей.