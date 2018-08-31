2018-08-31T04:18:39+03:00
Общество

В Якутске более 5,5 тысяч детей пойдут в первый класс

Мест в школах хватит на всех ребятишек
Поделиться:
В Якутске 50 школ готовы принять первоклашек.В Якутске 50 школ готовы принять первоклашек.
Изменить размер текста:

В Якутске в этом году не прогнозируется дефицит мест в первых классах. уверяют в окружной администрации Якутска. Завершающем этапе подачи документов, заявление подано меньше, чем предусмотрено мест в школах.

Как пояснили в Управлении образования города, в этом году из детсадов выпустились 4 713 детей (с учетом частных детских садов). При этом план приема в школы города Якутска с учетом притока населения составили из расчета в 5 500 первоклассников.

«Школы города Якутска готовы принять 5 547 первоклассников, хотя мы планировали 5 500 мест, исходя из количества выпускников дошкольных образовательных учреждений, детских садов, притока населения и нашего опыта работы прошлых лет. Мест хватит на всех первоклашек», — прокомментировала начальник отдела мониторинга и качества образования Управления образования Окружной администрации города Якутска Наталья Степанова.

В городе Якутске 50 общеобразовательных бюджетных учреждений. Этого не хватает, чтобы покрыть потребности города, поэтому в городе действует программа по созданию дополнительных классов в выкупленных помещениях и новостройках. С 2015 года таким образом было создано 2 536 дополнительных мест. На это выделяются деньги из республиканского и городского бюджетов. В 2018 году на эти цели из городского бюджета выделено 43 миллиона 433,3 тысячи рублей.

По данным управления по состоянию на середину августа в первые классы средних школ города Якутска записались 4 тысячи 632 ребенка. Запись в первые классы завершится 5 сентября, сообщает пресс-служба окружной администрации Якутска.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День учителя: идеи необычных подарков от класса, коллег, родителей
День учителя отмечается 5 октября. Одна из традиций этого праздника — вручать преподавателям подарки в благодарность за их нелегкий труд. Но что именно подарить на День учителя? Вот несколько вариантов
Новости 24
В Якутске открылась выставка молодой художницы Миры Аргуновой
В Якутске 2 сентября пройдет акция «Зажги свечу»
Интернет-мошенники обманули двух пенсионерок в Ленском районе
В Якутске пройдет парафестиваль с участием известных спортсменов
На переправе «Якутск — Нижний Бестях» внедрят систему по бронированию мест и продаже билетов
В Якутске снесут центральную баню
Якутский спектакль «Кудангса Великий» покажут в Греции
Школьники из Якутии стали чемпионами мира
В Якутске из-за утреннего тумана были задержаны авиарейсы
В школах Якутии 1 сентября проведут «Урок России»
Вышел в свет первый энциклопедический словарь Якутии
В Якутске под колеса машины попал 8-летний мальчик
Прокуратура организовала проверку по факту загрязнения рек в Якутии
Айсен Николаев в прямом эфире ответит на вопросы якутян
В Якутии на выборах 9 сентября разыграют iPhone X, ноутбуки и велосипеды
В Якутии пьяный водитель устроил ДТП
Глава кабмина Якутии поручил полностью выполнить программу переселения граждан
В Сунтарский район провели высокоростной интернет
Жители поселка Жиганск проведут референдум об отказе от алкоголя
В Якутске проходит форум городских сообществ
В прокат выходит фильм "Якутск, я люблю тебя"
14 лесных пожаров действуют на территории Якутии
Школьники из районов Якутии представили в Якутске выставку-ярмарку урожая
В Якутске в ДТП погиб мотоциклист
Около 500 человек досрочно проголосовали в Якутии
Якутия на втором месте по количеству заявок на "дальневосточный гектар"
В Якутии работы по ликвидации последствий паводка выполнены на 61%
СВФУ презентует на ВЭФ центр клонирования мамонтов
В Якутии ищут медведя с канистрой на голове