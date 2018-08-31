В Якутске более 5,5 тысяч детей пойдут в первый класс

СЕГОДНЯ 04:18 2018-08-31T04:18:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутске в этом году не прогнозируется дефицит мест в первых классах. уверяют в окружной администрации Якутска. Завершающем этапе подачи документов, заявление подано меньше, чем предусмотрено мест в школах.

Как пояснили в Управлении образования города, в этом году из детсадов выпустились 4 713 детей (с учетом частных детских садов). При этом план приема в школы города Якутска с учетом притока населения составили из расчета в 5 500 первоклассников.

«Школы города Якутска готовы принять 5 547 первоклассников, хотя мы планировали 5 500 мест, исходя из количества выпускников дошкольных образовательных учреждений, детских садов, притока населения и нашего опыта работы прошлых лет. Мест хватит на всех первоклашек», — прокомментировала начальник отдела мониторинга и качества образования Управления образования Окружной администрации города Якутска Наталья Степанова.

В городе Якутске 50 общеобразовательных бюджетных учреждений. Этого не хватает, чтобы покрыть потребности города, поэтому в городе действует программа по созданию дополнительных классов в выкупленных помещениях и новостройках. С 2015 года таким образом было создано 2 536 дополнительных мест. На это выделяются деньги из республиканского и городского бюджетов. В 2018 году на эти цели из городского бюджета выделено 43 миллиона 433,3 тысячи рублей.

По данным управления по состоянию на середину августа в первые классы средних школ города Якутска записались 4 тысячи 632 ребенка. Запись в первые классы завершится 5 сентября, сообщает пресс-служба окружной администрации Якутска.